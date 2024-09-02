ЛеБрон: Я бы мог стать олимпийским чемпионом не только в баскетболе
По итогам баскетбольного турнира Олимпиады 2024 года ЛеБрон Джеймс стал трехкратным олимпийским чемпионом.
Выступая во время подкаста "The Shop", 39-летний баскетболист выразил уверенность в том, что он смог бы выиграть "золото" и в других видах спорта.
"Если вы дадите мне немного времени, около шести месяцев или что-то вроде того, я думаю, я смог бы (стать чемпионом) в прыжках в длину. Может быть, в прыжках в высоту", - цитирует "Короля" BasketNews.
Джеймса часто сравнивают с другими великими спортсменами вне баскетбола благодаря его физическим данным и духу соперничества.
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ЛеБрон становился олимпийским чемпионом в 2008, 2012 и 2024 годах. На его счету также бронзовая медаль Олимпиады 2004 года.
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