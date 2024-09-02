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Баскетбол

Сын Кличко присоединился к действующему чемпиону Франции

Максим тренируется с Монако.
Сегодня, 13:20
Максим Кличко / Eurobasket
Максим Кличко / Eurobasket

Сын Виталия Кличко Максим, похоже, нашел для себя новую команду.

Как сообщает Федерация Баскетбола Украины, центровой молодежной сборной присоединился к тренировочному лагерю Монако.

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Монегаски опубликовали серию фотографии со своего предсезонного сбора, на которых был замечен Кличко-младший.

Стоит сказать, что пока о заключении контракта между Максимом и Монако не было объявлено официально. Также стоит сказать, что «красно-белые» - действующий чемпион Франции по баскетболу и участник Евролиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако Максим Кличко

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