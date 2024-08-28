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Баскетбол

Жодного "тато" на паркеті: ЛеБрон встановив правила спілкування з Бронні

"Король" дав зрозуміти, як він хоче, щоб новачок Лейкерс називав його під час матчу.
Сегодня, 19:26
ЛеБрон и Бронни Джеймсы / Getty Images
ЛеБрон и Бронни Джеймсы / Getty Images

У наступному сезоні в складі Лос-Анджелес Лейкерс виступатиме справжнісінька родина.

Разом із зірковим форвардом "озерників" ЛеБроном Джеймсом зіграє його син Бронні, обраний франшизою на драфті НБА 2024 року.

ЛеБрон одразу попередив, що не хоче чути слово тато від свого сина під час матчу.

"Він не може називати мене "татом" на робочому місці. Як тільки ми покинемо тренувальний комплекс і ворота зачиняться, я знову зможу бути для нього "татом" у машині, якщо ми їздитимемо разом", - цитує ЛеБрона BasketNews.

"Але на майданчику він повинен називати мене якось інакше - наприклад, "2-3", "Брон" або навіть "Найвеличніший", якщо захоче".

Раніше стало відомо, що гравець Денвера змінить ігровий номер, щоб вшанувати пам'ять брата, який загинув в автокатастрофі.

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