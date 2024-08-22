Расследование о сексуальном насилии Дуайта Ховарда было закрыто

Сторона обвинения решила отказаться от своего иска.

Гражданский иск против чемпиона НБА Дуайта Ховарда по обвинению в сексуальном насилии и нанесении побоев был отклонен, сообщает ESPN.

Закрытие дела произошло по заявлению Стивена Харпера, который первоначально подал иск против Ховарда в июле 2023 года.

В заявлении Харпер отклонил все претензии, которые он выдвинул против баскетболиста. По информации источника, он не может повторно подать иск по этим претензиям.

Джастин Бэйли, один из адвокатов Ховарда, сообщил ESPN, что Харперу не было выплачено никаких денег в обмен на отказ от иска против его клиента.

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Напомним, что Дуайт Ховард был обвинен Стивеном Харпером в сексуальном насилии, которое якобы произошло в резиденции игрока в июле 2021 года.

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