Чемпиона НБА обвиняют в сексуальном насилии в отношении мужчины

При этом Дуайт Ховард не отрицает, что вступал в половую связь с обвинителем, при этом пригласив еще и своего друга

Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард отвергает обвинения в сексуальном насилии и нанесении побоев, выдвинутые против него в гражданском иске, сообщает The Athletic. Он попросил суд отклонить иск.

Ховард заявил, что вступал в "сексуальную связь по обоюдному согласию" с мужчиной по имени Стивен Харпер в своем доме в Джорджии в июле 2021 года.

Он признал, что выразил заинтересованность во встрече с Харпером летом в Атланте после того, как они начали переписываться, включая обмен откровенно сексуальным контентом.

Харпер утверждает, что, когда они встретились в доме Ховарда 19 июля 2021 года и после поцелуя по обоюдному согласию, прибыл друг баскетболиста.

В своей жалобе Харпер заявляет, что 37-летний центровой назвал своего друга человеком, "с которым он иногда занимается сексом втроем".

По словам Харпера, он сказал Ховарду, что приходил к нему домой не для секса втроем, и предложил уйти. Однако игрок "заверил Стивена, что ему не придется участвовать в сексе втроем, и убедил его остаться".

Источник: Getty Images

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Харпер утверждает, что Ховард и другой мужчина начали вступать в половые акты, и, несмотря на то, что он сообщил о своем несогласии и просьбе "остановиться", Ховард стал словесно агрессивным по отношению к нему.

Мужчина заявил, что он "пришел в ужас", потому что был "заперт" в спальне с теми, кто были "намного крупнее" его самого. Он также сообщил, что Ховард угрожал ему нанесением телесных повреждений в случае сопротивления.

В итоге в своем заявлении Харпер написал, что Ховард и второй мужчина изнасиловали его. Все эти обвинения баскетболист отвергает, заявив, что все они "согласились прикасаться друг к другу и вступать в сексуальную связь по обоюдному согласию".

Стивен Харпер сообщил об инциденте в полицию в июле 2022 года. В заявлении он обозначил Ховарда как своего "бывшего парня". Никаких обвинений предъявлено не было.

Полиция сообщила, что они неоднократно пытались официально допросить Харпера с момента, когда он сообщил об инциденте.

Однако эти попытки прекратились, когда в августе они отправили ему письмо с уведомлением, что дело будет приостановлено, если он не будет сотрудничать со следствием. Ответ от Харпера так и не поступил.

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