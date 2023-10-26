НБА: Сакраменто Леня одолел Юту, Даллас испортил дебют Вембаньяме

В ночь на четверг, 26 октября, состоялось сразу двенадцать матчей нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

В одной из первых игр ночи встретились бывшая и нынешняя команды Святослава Михайлюка. В этот раз сильнее оказался один из фаворитов на завоевание чемпионского перстня. Вот только победили "кельты" без помощи украинца, который на площадку не выходил.

Нью-Йорк – Бостон 104:108 (18:30, 28:21, 27:31, 31:26)

Нью-Йорк: Барретт (24), Брансон (15 + 6 передач), Рэндл (14 + 11 подборов + 7 передач), Граймс (11), Робинсон (2) – старт; Куикли (24), Хартенштайн (7 + 8 подборов), Харт (7), ДиВинченцо (0).

Бостон: Тейтум (34 + 11 подборов), Порзингис (30 + 8 подборов + 4 блок-шота), Уайт (12), Браун (11), Холидэй (9) – старт; Хорфорд (8 + 7 подборов), Притчард (4), Корнет (0), Хаузер (0).

Чуть больше повезло Алексею Леню, чей Сакраменто пожаловал в гости к Юте. Центровой, в отличие от Михайлюка, выходил на паркет, но всего на 2,5 минуты. За это время он ни чем не отметился, заработав коэффициент полезности -2.

Юта – Сакраменто 114:130 (24:32, 34:40, 29:33, 27:25)

Юта: Кларксон (24 + 6 передач), Маркканен (19 + 10 подборов), Коллинз (15 + 11 подборов), Хортон-Такер (8), Кесслер (8 + 8 подборов) – старт; Секстон (9), Джордж (8), Данн (8), Олиник (5), Агбаджи (5), Шаманич (2), Фонтеккьо (2), Хендрикс (1), Сенсабо (0), Юртсевен (0).

Сакраменто: Барнс (33), Сабонис (22 + 12 подборов), Фокс (18 + 6 передач), Мюррэй (15 + 8 подборов), Хертер (7) – старт; Монк (10 + 7 передач), Дуарте (9), Везенков (8), МакГи (8), Лень (0), Форд (0), Митчелл (0), Эллис (0), Эдвардс (0), Джонс (0).

Официальный дебют в НБА при домашних трибунах совершил первый пик драфта этого года Виктор Вембаньяма.

У француза и его Сан-Антонио было техасское дерби против Далласа, в составе которого все же появился Лука Дончич (словенец рисковал пропустить матч из-за проблем с ногой). Лука Мэджик оформил трипл-дабл, что принесло его команде победу.

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А дебют у Вембаньямы получился не самый успешный: француз был вынужден сыграть всего 23 минуты из-за пяти фолов, которые он успел насобирать. За это время он набрал 15 очков и 5 подборов при 5 потерях.

Сан-Антонио – Даллас 119:126 (43:36, 25:28, 23:32, 28:30)

Сан-Антонио: Васселл (23), К. Джонсон (17 + 9 подборов + 7 передач), Вембаньяма (15 + 5 потерь), Коллинз (14), Сохан (13 + 8 подборов) – старт; Джонс (16 + 6 передач), Осман (12), Брэнэм (7), Бэсси (2), МакДермотт (0).

Даллас: Дончич (33 + 13 подборов + 10 передач), Ирвинг (22 + 6 передач), Г. Уильямс (17), Клебер (6 + 7 подборов), Д. Джонс (1) – старт; Хардуэй (17), Лайвли (16 + 10 подборов), Грин (11), Экзам (3), Сет Карри (0).

Спустя год дебютировал в НБА еще и выбранный под вторым пиком драфта-2022 Чет Холмгрен. И в отличие от Вембаньямы, Чет помог своей команде победить на выезде Чикаго.

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Холмгрен, как и Вембаньяма, сыграл немного (25 минут), да и цифры его оказались скромнее (11 очков, 4 подбора, 3 передачи).

Чикаго – Оклахома-Сити 104:124 (35:33, 20:28, 27:30, 22:33)

Чикаго: ДеРозан (20), Лавин (16), Уайт (15), Вучевич (11 + 9 подборов), Уильямс (8) – старт; Крэйг (11 + 7 подборов), Досунму (8), Карузо (6), Драммонд (6), Картер (3), Филлипс (0), Терри (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31 + 10 передач), Гидди (16 + 6 передач), Джейлен Уильямс (16), Холмгрен (11), Дорт (8 + 7 подборов) – старт; Джо (14), Уоллес (13), Дженг (9), Сарр (4), Уиггинс (2), Покушевски (0), Уотерс (0), Мэнн (0).

Индиана – Вашингтон 143:120 (34:39, 39:29, 37:28, 33:24)

Индиана: Б. Браун (24), Халибертон (20 + 11 передач), Матурин (18), Топпин (11), Тернер (11 + 8 подборов) – старт; Хилд (14), Смит (13 + 8 подборов), Нембард (12 + 10 передач), Несмит (7), Нвора (5), Джексон (4), МакКоннелл (4), Шеппард (0), Уокер (0).

Вашингтон: Кузма (25), Пул (18), Джонс (16 + 6 передач), Авдия (9 + 7 подборов), Гэффорд (6) – старт; Галлинари (16), Кисперт (11), Райт (8 + 6 передач), Оморуйи (4), Кулибали (3), Батлер (3), Роллинз (1), Мускала (0), Болдуин (0).

Шарлотт - Атланта 116:110 (25:29, 26:23, 27:21, 38:37)

Шарлотт: Вашингтон (25), Розир (24 + 6 передач), Болл (15 + 10 передач), Уильямс (13 + 15 подборов), Хэйворд (10 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь) – старт; Миллер (13), Ричардс (7), Тор (5), Маледон (4), Смит (0).

Атланта: Янг (23 + 9 передач + 5 потерь), Бей (15 + 5 перехватов), Капела (15 + 13 подборов), Мюррэй (11 + 6 передач), Хантер (9) – старт; Джонсон (21 + 7 подборов), Богданович (7), Оконгву (7), Гриффин (2).

Орландо – Хьюстон 116:86 (29:20, 25:23, 33:26, 29:17)

Орландо: Ф. Вагнер (19), Банкеро (12), Фульц (10), Саггс (8), Картер (8 + 8 подборов) – старт; Энтони (20 + 8 подборов), Г. Харрис (11), Айзек (11), Битадзе (7), Блэк (5), Хьюстан (3), М. Вагнер (2), Ховард (0), Инглс (0), Окики (0).

Хьюстон: ВанВлит (14), Шенгюн (14 + 8 подборов + 6 передач), Брукс (14), Грин (10), Смит (7) – старт; Томпсон (8), Тэйт (5), Грин (4), Уильямс (4), Лэндейл (3), Буллок (3), А. Холидэй (0), Сэмюэльс (0), Уитмор (0).

Торонто – Миннесота 97:94 (25:25, 28:26, 20:23, 24:20)

Торонто: Шредер (22 + 7 передач), Ануноби (20), Барнс (17 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Сиакам (15 + 7 подборов + 6 передач), Пелтль (7 + 11 подборов) – старт; Ачиува (8 + 8 подборов), Трент (5), Флинн (3), Дик (0), МакДэниэлс (0).

Миннесота: Эдвардс (26 + 14 подборов), Таунс (19 + 10 подборов + 4 блок-шота), Гобер (15 + 13 подборов + 4 блок-шота), Конли (11), Александер-Уокер (2) – старт; Рид (10), Андерсон (7 + 9 подборов), Милтон (4), Браун (0).

Бруклин – Кливленд 113:114 (32:37, 31:26, 24:27, 26:24)

Бруклин: Бриджес (20), К. Джонсон (12), Клэкстон (7 + 7 подборов), Динуидди (5), Симмонс (4 + 10 подборов + 9 передач) – старт; Томас (36), Смит (10), Финни-Смит (10), О'Нил (5 + 7 подборов), Шарп (4).

Кливленд: Митчелл (27 + 6 передач), Струс (27 + 12 подборов), Окоро (18), Гарлэнд (15 + 6 потерь), Э. Мобли (10) – старт; ЛеВерт (11), Джонс (4), Джером (2), Ньянг (0).

Майами – Детройт 103:102 (26:29, 32:18, 25:28, 20:27)

Майами: Адебайо (22 + 8 подборов), Батлер (19 + 13 подборов), Хирро (16), Лав (13 + 10 подборов), Лаури (0) – старт; Д. Робинсон (15), Брайант (8), Хакес (6), Смит (2), Калеб Мартин (2).

Детройт: Каннингем (30 + 9 передач), Дюрен (17 + 14 подборов + 4 блок-шота), Стюарт (14 + 14 подборов), Хэйс (10), Томпсон (4 + 7 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Бэгли (8 + 8 подборов), Сассер (8), Беркс (7), Айви (4), Харрис (0).

Мемфис – Новый Орлеан 104:111 (28:25, 19:32, 23:25, 34:29)

Мемфис: Бэйн (31), Смарт (17 + 5 потерь), Тиллман (17 + 12 подборов), З. Уильямс (9), Джарен Джексон (8 + 5 блок-шотов) – старт; Родди (9), Роуз (8), Кеннард (3), Ларэвиа (2).

Новый Орлеан: МакКоллум (24 + 6 передач), Уильямсон (23 + 7 подборов), Ингрэм (19 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Джонс (13 + 8 подборов), Валанчюнас (12 + 12 подборов) – старт; Райан (9), Дэниэлс (6), Хоукинс (3), Нэнс (2 + 8 подборов), Льюис (0).

Клипперс – Портленд 123:111 (29:20, 38:27, 32:26, 24:38)

Клипперс: Джордж (27 + 6 передач), Леонард (23 + 6 передач), Зубац (20 + 12 подборов + 4 блок-шота), Уэстбрук (11 + 13 передач), Ковингтон (5) – старт; Хайлэнд (17), Пауэлл (8), Пламли (6 + 8 подборов), Коффи (2), Миллер (2), Диабате (2), Мартин (0), Браун (0), Батюм (0).

Портленд: Саймонс (18), Грант (13), Хендерсон (11), Тайбулл (8), Эйтон (4 + 12 подборов) – старт; Брогдон (20), Шарп (14), Р. Уильямс (10 + 7 подборов), Камара (7), Уокер (6), Мюррэй (0), Рупер (0).

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