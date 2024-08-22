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Баскетбол

Чемпион НБА и член Зала славы баскетбола умер в возрасте 87 лет

Голден Стэйт Уорриорз потеряли человека, который привел их к чемпионскому титулу 1975 года.
Сегодня, 10:38
Эл Эттлс / Getty Images
Эл Эттлс / Getty Images

Легенда Голден Стэйт Уорриорз и член Зала славы баскетбола Элвин Эттлс умер в возрасте 87 лет, сообщает The Athletic.

Эттлс провел всю свою 11-летнюю карьеру в команде, которая выбрала его под 39-м пиком на драфте НБА 1960 года.

"Элвин оставил после себя огромное наследие в баскетболе и сообществе Bay Area, но особенно как семьянин и гуманист", — говорится в заявлении Уорриорз.

"Мы оплакиваем его потерю вместе с его женой Вильгельминой, сыном Элвином и всеми, кто знал и любил его".

Эттлс за карьеру набирал в среднем 8,9 очка, 3,5 передачи и 3,5 подбора.

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Спустя восемь сезонов своего пребывания в НБА он стал помощником тренера в сезоне 1968 года, оставаясь при этом игроком.

После завершения карьеры в 1971 году, он стал главным тренером команды, которую он привел к чемпионству в 1975 году.

Эттлс является рекордсменом среди всех тренеров в истории Голден Стэйт по количеству побед (557). В 2019 года Эл Эттлс был введен в Зал славы баскетбола.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз

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