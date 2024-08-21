Тренер Голден Стэйт подколол экс-президента США фирменным жестом Карри

Стив Керр в очередной раз дал понять, что он думает о Дональде Трампе.

Главный тренер Голден Стэйт Уорриорз и сборной США Стив Керр принял участие в Демократическом национальном съезде.

Там 58-летний наставник выступил с запоминающимся посланием, сделав отсылку на празднование своего звездного подопечного Стефа Карри.

"После того как результаты выборов будут подсчитаны, мы сможем словами великого Стефа Карри сказать Дональду Трампу "спокойной ночи", - цитирует Керра BasketNews.

Steve Kerr at the Democratic National Convention: “In the words of the great Steph Curry, we can tell Donald Trump Night Night”

pic.twitter.com/eUDeUgVuZ5 — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) August 20, 2024

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Он также призвал американцев "играть в одной команде" и сплотиться за видением развития страны Камалы Харрис, которая заменила Джо Байдена в предвыборной гонке.

"Подумайте о том, чего добилась наша команда из 12 американцев в Париже - отбросив соперничество, мы представляем нашу страну. А теперь представьте, что мы можем сделать, если все 350 миллионов человек будут играть в одной команде. Не как демократы. Не как республиканцы. Не как либертарианцы. Но как американцы", - сказал Стив.

Напомним, что Стив Керр является известным критиком Дональда Трампа еще со времен его президентства. Именно когда Трамп был президентом США, Уорриорз отказались от традиционного посещения Белого дома после завоевания чемпионства.

Ранее стало известно, что Стив Керр не останется на посту главного тренера сборной США после завоевания золотых медалей Олимпиады-2024.

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