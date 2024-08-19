Стив Керр покинет должность тренера сборной США

Один из его ассистентов должен занять это место.

Главный тренер сборной США Стив Керр покинет свою должность, сообщает ClutchPoints со ссылкой на журналиста НБА Марка Стейна.

Ожидается, что его заменит либо тренер Майами Эрик Споэльстра, либо тренер Клипперс Тайрон Лю.

Оба наставника выступали в роли ассистента Керра во время Олимпийских игр-2024, где американцы завоевали золотые медали.

Читай также: Лиллард ответил критикам после неудачного дебютного сезона в Милуоки

Стив Керр работал тренером сборной США с декабря 2021 года. В 2023 году он привел американскую команду к четвертому места на чемпионате мира.

Теперь же 58-летний специалист сосредоточится на работе в Голден Стэйт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!