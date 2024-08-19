iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Стив Керр покинет должность тренера сборной США

Один из его ассистентов должен занять это место.
Сегодня, 18:00
Стив Керр / Getty Images
Стив Керр / Getty Images

Главный тренер сборной США Стив Керр покинет свою должность, сообщает ClutchPoints со ссылкой на журналиста НБА Марка Стейна.

Ожидается, что его заменит либо тренер Майами Эрик Споэльстра, либо тренер Клипперс Тайрон Лю.

Оба наставника выступали в роли ассистента Керра во время Олимпийских игр-2024, где американцы завоевали золотые медали.

Читай также: Лиллард ответил критикам после неудачного дебютного сезона в Милуоки

Стив Керр работал тренером сборной США с декабря 2021 года. В 2023 году он привел американскую команду к четвертому места на чемпионате мира.

Теперь же 58-летний специалист сосредоточится на работе в Голден Стэйт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стив Керр сборная США по баскетболу

Статьи по теме

Эмбиид получил государственную награду Камеруна за золотую медаль сборной США на Олимпиаде-2024 Эмбиид получил государственную награду Камеруна за золотую медаль сборной США на Олимпиаде-2024
"Да ни за что": Эдвардс не хочет ехать со сборной США на следующий чемпионат мира "Да ни за что": Эдвардс не хочет ехать со сборной США на следующий чемпионат мира
Дюрант стал одним из акционеров ПСЖ Дюрант стал одним из акционеров ПСЖ
Спокойной ночи: герой Полесья использовал фирменный жест Карри, чтобы отметить гол в ворота Шахтера Спокойной ночи: герой Полесья использовал фирменный жест Карри, чтобы отметить гол в ворота Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ювентуса, Тоттенхэма и Атлетико
просмотров

Последние новости

Европа19:35
Гюндоган завершил карьеру в сборной Германии
Европа19:16
Динамо vs Шахтер, Реал vs Барселона, Ман Сити: кто станет чемпионом в сезоне-2024/25
Формула 119:12
Леклер: Для меня появление Хэмилтона в Феррари - это только хорошая новость
Бокс18:38
"Был фанатом Гарри Невилла": Усик назвал свою любимую футбольную команду
Европа18:33
Манчестер Сити связался с Гюндоганом, Гвардиола готов рассмотреть возвращение хавбека
Формула 118:11
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Формула 118:10
Гран-при Нидерландов: Формула-1 возвращается после летнего перерыва
Украина18:07
Ротань назвал футболистов, которые готовы к вызову в сборную Украины
Сборные18:00
Стив Керр покинет должность тренера сборной США
Европа17:47
Тренер Челси объяснил, почему Мудрик не сыграл против Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK