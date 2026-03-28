Главный тренер Голден Стейт высказался о сроках возвращения Карри

Коуч заявил что защитник может вернуться слишком поздно, чтобы помочь в плей-инах.
Сегодня, 14:23       Автор: Валентина Чорноштан
Стив Керр и Стефен Карри / Getty Images
Лидер Уорриорз Стефен Карри из-за проблем с коленом продлевает серию пропущенных матчей до 25 и может пропустить ещё две игры.

Без звездного защитника Голден Стейт проиграл около 15 матчей, из-за чего опустился на отметку 35-38 и закрепился на 10-й позиции в Западной конференции.

Главный тренер команды из Сан-Франциско Стив Керр поделился информацией о том, когда стоит ожидать 38-летнего баскетболиста на площадке:

"Мы не собираемся возвращать его только ради плей-ин. Ему нужно сыграть несколько матчей. Нам нужно дать ему время на раскачку, если мы хотим, чтобы это сработало, а игр у нас остаётся всё меньше", — сказал наставник.

Тем временем Дончич повторяет достижения Джордана, став рекордсменом Лейкерс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стефен Карри Стив Керр Голден Стейт Уорриорз

Статьи по теме

Лука Дончич сравнял звёзд НБА со звёздами футбола Лука Дончич сравнял звёзд НБА со звёздами футбола
Тренер Голден Стейт назвал условия, после которых Карри выйдет на площадку Тренер Голден Стейт назвал условия, после которых Карри выйдет на площадку
Карри назвал двух игроков, которые могут побить его рекорд по трехочковым Карри назвал двух игроков, которые могут побить его рекорд по трехочковым
Барселона не будет идти ва-банк ради форварда Атлетико Барселона не будет идти ва-банк ради форварда Атлетико

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

