Главный тренер Голден Стейт высказался о сроках возвращения Карри
Лидер Уорриорз Стефен Карри из-за проблем с коленом продлевает серию пропущенных матчей до 25 и может пропустить ещё две игры.
Без звездного защитника Голден Стейт проиграл около 15 матчей, из-за чего опустился на отметку 35-38 и закрепился на 10-й позиции в Западной конференции.
Главный тренер команды из Сан-Франциско Стив Керр поделился информацией о том, когда стоит ожидать 38-летнего баскетболиста на площадке:
"Мы не собираемся возвращать его только ради плей-ин. Ему нужно сыграть несколько матчей. Нам нужно дать ему время на раскачку, если мы хотим, чтобы это сработало, а игр у нас остаётся всё меньше", — сказал наставник.
Coach Kerr on if Stephen Curry (knee) has a deadline to return:— Underdog NBA (@UnderdogNBA) March 28, 2026
“We’re not bringing him back [only] for the Play-In game. He needs to play some games. We need to give him a runway if this is going to work, and we are running out of games.”
