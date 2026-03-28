Дончич повторяет достижения Джордана, став рекордсменом Лейкерс

Словенская звезда достигла невероятной серии с точностью бросков выше 55%.
Сегодня, 12:21       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич набрал 41 очко и сделал 8 подборов в матче против Бруклина, тем самым записав на свой счет более 2000 очков, более 500 передач и более 100 перехватов.

Теперь словенец стал первым игроком в истории франшизы Лейкерс, который за один сезон набрал столько очков.

Отметим, что раньше этого не удавалось даже легендам клуба, а именно Коби Брайанту, Меджику Джонсону и Леброну Джеймсу.

Кроме того, защитник калифорнийской команды теперь второй после Майкла Джордана, ведь он набрал 500 очков, 100 передач и 100 подборов при точности бросков выше 55% на протяжении 14 матчей подряд.

Также игрок Лейкерс Леброн Джеймс совершил уникальный ассист в истории франшизы.

