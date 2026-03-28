iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Леброн Джеймс совершил уникальный ассист в истории НБА

Леброн выводит Бронни на первый трехочковый.
Сегодня, 09:38       Автор: Валентина Чорноштан
Бронни Джеймса / Getty Images

В матче против Бруклина игроки Лейкерс оформили первую результативную передачу на сына.

Леброн Джеймс вывел Бронни Джеймса на трехочковый, который тот сумел реализовать. Добавим, что такой ассист от отца к сыну стал первым в истории НБА.

Отметим, что больше Бронни в этой встрече не отличился, тогда как его отец набрал против Нетс 14 очков (5 из 11 с игры), 6 подборов и 8 передач.

Напомним, что матч завершился победой Лейкерс со счетом 116:99.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Бронни Джеймс

Последние новости

Формула 110:31
Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии
Формула 110:15
Гран-при Японии: Антонелли выиграл второй поул подряд, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
Теннис09:59
Виталий Сачко пробился в полуфинал Челленджера
НБА09:38
Леброн Джеймс совершил уникальный ассист в истории НБА
НХЛ09:18
НХЛ: Баффало проиграл Детройту, а Рейнджерс забили 6 голов
НБА08:53
НБА: Бостон справился с Атлантой, Майами уступил Кливленду
Европа08:27
Команда Миколенко приняла решение касательно будущего своего тренера
Европа08:07
Топ-форвард Барселоны в сфере интересов Ювентуса
Европа07:36
У Куртуа обнаружили ещё одну проблему, сроки восстановления затянутся
Европа07:16
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK