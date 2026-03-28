Леброн Джеймс совершил уникальный ассист в истории НБА

В матче против Бруклина игроки Лейкерс оформили первую результативную передачу на сына.

Леброн Джеймс вывел Бронни Джеймса на трехочковый, который тот сумел реализовать. Добавим, что такой ассист от отца к сыну стал первым в истории НБА.

THE FIRST FATHER-SON ASSIST IN NBA HISTORY! — NBA (@NBA) March 28, 2026

Отметим, что больше Бронни в этой встрече не отличился, тогда как его отец набрал против Нетс 14 очков (5 из 11 с игры), 6 подборов и 8 передач.

Напомним, что матч завершился победой Лейкерс со счетом 116:99.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!