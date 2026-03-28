НБА: Бостон справился с Атлантой, Майами уступил Кливленду
В ночь на субботу, 28 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.
Результаты матчей НБА за 27 марта
Индиана – Клипперс – 113:114 (42:21, 18:29, 28:36, 25:28)
Индиана: Несмит (26 + 7 подборов + 5 потерь), Нембхард (13 + 10 передач), Сиакам (11 + 5 потерь), Уокер (5), Хафф (3) – стартовый состав; Топпин (20 + 8 подборов), Поттер (13 + 7 подборов), Браун (11), Джексон (7), Шеппард (2), Макконнелл (2), Слоусон (0).
Клипперс: Гарленд (30), Леонард (28 + 8 подборов), Б. Лопес (16 + 9 подборов), Коллинз (5), Д. Джонс (4) – стартовый состав; Матурин (17 + 7 подборов), Миллер (5), Джексон (4), Батум (3), Данн (2).
Бостон – Атланта – 109:102 (26:29, 29:31, 32:22, 22:20)
Бостон: Тейтум (26 + 12 подборов), Уайт (10), Хаузер (10), Кета (5 + 11 подборов), Шайерман (3) – стартовый состав; Притчард (36 + 7 подборов + 5 потерь), Гарза (11), Уолш (5), Гонсалес (3).
Атланта: Джонсон (29 + 6 передач), Макколлум (21), Александер-Уокер (20), Оконгву (8 + 9 подборов), Дэниелс (6) – стартовый состав; Рисаше (6), Винсент (3), Куминга (3), Кисперт (3), Гуйе (3).
Кливленд – Майами – 149:128 (40:27, 41:19, 28:41, 40:41)
Кливленд: Э. Мобли (23 + 10 подборов), Аллен (18 + 10 подборов), Харден (17 + 14 передач), Меррилл (10), Митчелл (6 + 6 передач) – стартовый состав; Струсс (29 + 8 подборов), Брайант (11), Эллис (10), Шредер (8), Миникс (6), Проктор (6), Нэнс (4), Сарр (1), Томлин (0).
Майами: Пауэлл (15), Адебайо (14 + 16 подборов), Уиггинс (12), Хирро (11), Митчелл (2) – стартовый состав; Хакс (20), Якучонис (14), Вейр (14 + 8 подборов), Фонтеккьо (12), Ларссон (10), Гарднер (3), Джонсон (1).
Мемфис – Хьюстон – 109:119 (30:32, 19:24, 33:31, 27:32)
Мемфис: Проспер (31 + 7 подборов), Смолл (14), Джексон (14), Кауард (10), Хендрикс (5 + 7 подборов) – стартовый состав; Спенсер (11 + 10 передач), Гибсон (8), Клейтон (7), Бертон (5), Джарро (4).
Хьюстон: Дюрэнт (25 + 10 передач), Смит (21 + 16 подборов + 5 потерь), Томпсон (18 + 8 подборов), Шеппард (15), Шенгюн (14 + 8 подборов + 7 передач) – стартовый состав; Айсон (16 + 7 подборов), А. Холлидей (6), Тейт (2), Капела (2).
Оклахома – Чикаго – 131:113 (29:32, 33:35, 33:21, 36:25)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (25), Уоллес (21), Джейлен Уильямс (18 + 8 передач), Хартенштейн (6 + 16 подборов), Дорт (3) – стартовый состав; Джо (15), Митчелл (15), Джейлин Уильямс (12 + 10 подборов), Уиггинс (9), Карузо (6), Сендфорт (1), Карлсон (0), Маккейн (0), К. Уильямс (0).
Чикаго: Джонс (21 + 7 подборов + 9 передач), Окоро (20), Бузелис (15 + 9 подборов), Ябуселе (6), Гидди (5 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь) – стартовый состав; Секстон (22), Миллер (15 + 7 подборов), Уильямс (4), Олбрич (3), Диллингем (2).
Торонто – Новый Орлеан – 119:106 (29:25, 30:19, 31:31, 29:31)
Торонто: Барнс (23 + 12 передач), Уолтер (18), Пельтль (18 + 11 подборов), Барретт (18), Ингрэм (13) – стартовый состав; Мамукелашвили (18 + 9 подборов), Мюррей-Бойлс (9), Фульц (2), Дик (0), Шед (0 + 8 передач), Беттл (0), Мобо (0), Лоусон (0), Мартин (0).
Новый Орлеан: Уильямсон (22 + 7 подборов), Бэй (19), Фирс (10), Мисси (7), Джонс (2) – стартовый состав; Куин (13 + 8 подборов), Пул (12 + 6 передач), Джордан (8 + 7 подборов), Хоукинс (5), Маткович (4), Пиви (4).
Денвер – Юта – 135:129 (37:26, 25:36, 36:43, 37:24)
Денвер: Йокич (33 + 15 подборов + 12 передач + 7 потерь), Дж. Мюррей (31 + 14 передач), Гордон (17 + 7 подборов), К. Джонсон (12), К. Браун (7) – стартовый состав; Хардуэй (21), Б. Браун (7), Уотсон (7), Стротер (0), Джонс (0).
Юта: Филиповски (25 + 8 подборов), Уильямс (24 + 7 передач), Бейли (15 + 7 подборов), Сенсабо (13 + 6 передач), Харклесс (11) – стартовый состав; Кончар (16 + 8 подборов), Чендлер (16 + 7 передач), Тшибве (9 + 9 подборов), Мбенг (0).
Голден Стейт – Вашингтон – 131:126 (38:25, 34:35, 20:34, 39:32)
Голден Стейт: Порзингис (28 + 8 подборов), Сантос (27), Подземски (22 + 10 подборов + 7 передач), Ричард (8), Др. Грин (6 + 10 передач) – стартовый состав; Пейтон II (15), Спенсер (13), Крайер (12), Леонс (0), Юртсевен (0).
Вашингтон: Кулибали (21), Керрингтон (16), Джонсон (11), Сарр (8 + 9 подборов), Блэк (4 + 8 подборов) – стартовый состав; Райли (22), Харди (14), Гилл (14), Купер (7), Шемпини (6), Уоткинс (3).
Портленд – Даллас – 93:100 (22:32, 29:24, 25:23, 17:21)
Портленд: Холлидей (23), Авдия (20 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Грант (19), Камара (8), Клингэн (6 + 17 подборов + 5 потерь) – стартовый состав; Хендерсон (9), Тайбулл (4), Р. Уильямс (4), Мюррей (0), Сиссоко (0).
Даллас: Флегг (24), Маршалл (19 + 5 перехватов), Кристи (5), Вашингтон (5), Пауэлл (4) – стартовый состав; Бегли (26 + 9 подборов), Уильямс (10), Томпсон (7), Нембхард (0), Смит (0), Джонсон (0).
Лейкерс – Бруклин – 116:99 (35:30, 26:29, 24:25, 31:15)
Лейкерс: Дончич (41 + 8 подборов + 5 потерь), Ривз (26 + 8 подборов), Джеймс (14 + 8 передач), Эйтон (9 + 7 подборов), Ларевия (0) – стартовый состав; Хэйс (10 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Хачимура (8), Кеннард (5), Джеймс-младший (3), Вандербильт (0).
Бруклин: Клекстон (16 + 7 подборов), З. Уильямс (16), Траоре (9 + 7 передач + 6 потерь), Пауэлл (7), Клауни (5) – стартовый состав; Майнотт (18), Сараф (10), Уилсон (9), Менн (5), Агбаджи (2), Джонсон (2).
