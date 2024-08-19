Лиллард ответил критикам после неудачного дебютного сезона в Милуоки

Дэмиан прекрасно понимает, что первый год в новой команде прошел совсем не так, как этого ожидали.

Год назад Дэмиан Лиллард потребовал обмен у руководства Портленда, которое в итоге отправило его в Милуоки.

Там 34-летний разыгрывающий объединился с Яннисом Адетокумбо и Крисом Миддлтоном, что для многих стало причиной считать Бакс одними из главных претендентов на чемпионство.

Но реальность оказалась более суровой, ведь "олени" не смогли преодолеть первый раунд плей-офф из-за травм Янниса и Дэйма.

Сейчас Лиллард считает, что новый сезон пройдет совсем по-другому.

"Когда произошел обмен, все думали: "Ну вот, Милуоки станет чемпионом". Но когда все пошло не так, как многие думали будет происходить, или они думали, что я играл не так, как в Портленде, они словно спрашивали: "Что происходит с Дэймом? Почему он не делает то, что делал?", - цитирует игрока BasketNews.

"Я же просто все понимаю. Это будет мой 13-й сезон. Людям надоедает постоянство. И еще я понимаю, что я не был лучшей версией себя. Я появился - и был продуктивен.

А потом, когда ты становишься старше, люди говорят: "Он больше не может этого делать, что происходит?".

Источник: Getty Images

Читай также: Неожиданная звезда Франции на Олимпиаде-2024 подписала контракт с Филадельфией

Это просто цикл. Я видел, как это происходит и с другими парнями. Думаю, на данный момент я просто попадаю в эту категорию. Было много перемен, много стресса.

"И я приму критику или то, что скажут люди. Я знаю об этом, но я также знаю, что если кто-то что-то сказал, я буду относиться к этому так же. Но когда я слышу что-то и не верю в это - а я видел и слышал многое из того, что говорили обо мне, - это просто то, чем стали СМИ. Это не правда. И я это знаю".

"Так что я не игрок, который ломается. Я живу чистой, хорошей, здоровой жизнью, и я могу это делать. Я могу делать то же самое, что делал два-три года назад. Я могу делать это прямо сейчас. Вопрос только в том, как это будет выглядеть в этой команде".

В своем первом сезоне в Милуоки Дэмиан Лиллард провел 73 матча, в которых набирал в среднем 24,3 очка, 4,4 подбора и 7,0 передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!