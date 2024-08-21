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Третий самый богатый человек мира претендует на приобретение Бостон Селтикс

Джефф Безос считается главным кандидатом, чтобы стать владельцем действующих чемпионов НБА.
Сегодня, 00:20
Джефф Безос / Getty Images
Джефф Безос / Getty Images

Бостон Селтикс были официально выставлены на продажу и на чемпиона НБА 2024 года уже нашелся покупатель.

Как сообщает журналист Билл Симмонс, главным кандидатом на приобретение "кельтов" стал мультимиллиардер Джефф Безос.

В 2024 году Forbes оценил состояние 60-летнего американца в 195 миллиардов долларов, что делает его третьим самым богатым человеком планеты после Бернара Арно и Илона Маска.

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Нынешний владелец Селтикс Ирвинг Гроусбек купил франшизу в сезоне-2002/03 за рекордные на тот момент 360 миллионов.

Сейчас стоимость Бостона, по некоторым данным, превышает 5 миллиардов. Сообщается, что Гроусбек намерен выручить за продажу организации 6 миллиардов

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс

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