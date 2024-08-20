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Баскетбол

Эдвардс: В НБА 90-х только у Джордана были умения

Звезда Миннесоты считает, что до Эм Джея в лиге никто не мог похвастаться скиллами.
Сегодня, 18:32
Энтони Эдвардс / Getty Images
Энтони Эдвардс / Getty Images

После завоевания золотой медали на Олимпиаде-2024, Энтони Эдвардс и Кевин Дюрант провели встречу с фанатами и журналистами, где они отвечали на вопросы.

Там звездный защитник Миннесоты поделился своим мнением о старшем поколении баскетболистов, которые играли в 90-х годах.

"Я не смотрел тогдашний баскетбол, поэтому не могу говорить о нем. Говорят, что тогда играть было сложнее, чем сейчас. Но я не думаю, что тогда кто-то обладал навыками", - цитирует Эдвардса BasketNews.

"Майкл Джордан был единственным, кто действительно обладал навыками, если вы понимаете, о чем я. Вот почему, когда они увидели Коби Брайанта, они подумали: "О, Боже мой". Но теперь у каждого есть навыки".

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Несмотря на то, что Эдвардс является лидером своей команды, которая в прошлом сезоне играла в финале Западной конференции, сейчас он не концентрируется на чемпионстве.

"Я знаю не так уж много парней, которые выиграли чемпионат супер молодыми, разве что Коби. Кроме него, всем потребовались годы и годы поражений, чтобы добиться этого. Я просто хочу продолжать делать следующий шаг".

В свой четвертый сезон в НБА 22-летний игрок набирал в среднем 25,9 очка, 5,4 подбора, 5,1 передачи и 1,3 перехвата за игру.

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