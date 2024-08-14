"Да ни за что": Эдвардс не хочет ехать со сборной США на следующий чемпионат мира
Звездный защитник Миннесоты Энтони Эдвардс со второй попытки выиграл медаль в составе сборной США, которая стала олимпийским чемпионом 2024 года.
Годом ранее 23-летний баскетболист был одной из главных звезд американской команды, которая осталась без медалей на чемпионате мира, проиграв Канаде в матче за третье место.
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Судя по всему, играть на международных турнирах Эдвардс больше не собирается.
Как сообщает BasketNews, на вопрос о потенциальном участии на следующем чемпионате мира Энтони ответил "Да ни за что".
Отметим, что следующий чемпионат мира по баскетболу пройдет в 2027 году, а организацией турнира будет заниматься Катар.
Ранее лидер Атланты Трэй Янг выразил готовность выступить в составе сборной США на следующей Олимпиаде, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.
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