"Да ни за что": Эдвардс не хочет ехать со сборной США на следующий чемпионат мира

Звездный защитник Миннесоты Энтони Эдвардс со второй попытки выиграл медаль в составе сборной США, которая стала олимпийским чемпионом 2024 года.

Годом ранее 23-летний баскетболист был одной из главных звезд американской команды, которая осталась без медалей на чемпионате мира, проиграв Канаде в матче за третье место.

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Судя по всему, играть на международных турнирах Эдвардс больше не собирается.

Как сообщает BasketNews, на вопрос о потенциальном участии на следующем чемпионате мира Энтони ответил "Да ни за что".

Отметим, что следующий чемпионат мира по баскетболу пройдет в 2027 году, а организацией турнира будет заниматься Катар.

Ранее лидер Атланты Трэй Янг выразил готовность выступить в составе сборной США на следующей Олимпиаде, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.

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