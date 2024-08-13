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Баскетбол

Лидер Атланты выразил готовность сыграть на Олимпиаде-2028

Баскетболисты уже пытаются забронировать место в сборной США на домашние Олимпийские игры.
Вчера, 23:16
Трэй Янг / Getty Images
Трэй Янг / Getty Images

Сборная США стала олимпийским чемпионом 2024 года, обыграв в финале сборную Франции (98:87).

Следующую летнюю Олимпиаду, которая пройдет в 2028 году, примет Лос-Анджелес. В связи с этим некоторые игроки НБА уже заявили о готовности представлять свою страну на домашних Играх.

Среди них оказался и лидер Атланты Трэй Янг.

"У меня здесь есть дом, конечно. Олимпийские игры в Калифорнии в 2028 году. Очевидно, что ничего не дается просто так, все зарабатывается", - цитирует Янга BasketNews.

"У нас есть пара лет, в течение которых нужно просто заслужить место в команде.И очевидно, что в США много талантов".

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"Конечно, я хочу сыграть, но посмотрим. Я точно буду доступен, это не от меня зависит, но если бы это было так, я бы обязательно сыграл".

В прошлом сезоне Трэй Янг набирал в среднем 25,7 очка, 10,8 передачи и 3,0 подбора за 35,9 минуты в 54 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Атланта Хоукс Трэй Янг

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