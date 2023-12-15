Ховард снова отклонил обвинения мужчины в сексуальном насилии

Бывшая звезда НБА Дуайт Ховард заявил, что обвинения в сексуальном насилии и нанесении побоев против него необоснованны и что суд Джорджии должен немедленно вынести решение в его пользу и снять обвинения без судебного заседания, сообщает ESPN.

Суд округа Гвиннетт в Джорджии еще не принял решение по ходатайству.

Адвокаты Ховарда снова утверждают, что их клиент и человек по имени Стивен Харпер вступили в половую связь по обоюдному согласию с участием третьего лица в резиденции Ховарда в Джорджии в июле 2021 года.

Адвокаты заявили, что ключевые текстовые сообщения были удалены и не являлись частью первоначального иска, поданного адвокатами Харпера. Они также утверждали, что запись разговора между Харпером и Ховардом показала, что некоторые сообщения были подделаны.

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Напомним, что в июле этого года Стивен Харпер подал иск, обвинив Дуайт Ховарда в сексуальном насилии над ним во время встречи.

Он также обвинил игрока в "намеренном причинении эмоционального страдания" и неправомерном лишении свободы. В октябре баскетболист отверг все обвинения и попросил суд прекратить дело.

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