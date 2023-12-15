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Баскетбол

"Он должен измениться": тренер Голден Стэйт разочарован поступками Грина

Стив Керр признал, что его подопечный зашел слишком далеко.
Сегодня, 18:00
Дрэймонд Грин и Стив Керр / Getty Images
Дрэймонд Грин и Стив Керр / Getty Images

НБА отстранила форварда Голден Стэйт Дрэймонда Грина на неопределенный срок без сохранения зарплаты за удар в лицо центрового Финикса Юсуфа Нуркича.

Главный тренер Уорриорз Стив Керр заявил, что его смущает тот факт, что это уже четвертый подобный случай за последний год, связанный с его игроком. Наставник считает, что Грин должен измениться.

"Отстранение имеет смысл. Речь идет о куда большем, чем просто баскетбол. Речь идет о том, чтобы помочь Дрэймонду. Это возможность для него уйти на время и измениться. Это не так-то и просто", - цитирует Керра ESPN.

Источник: Getty Images

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"Решение состоит не в том, чтобы выбрать количество матчей дисквалификации, а в том, чтобы помочь ему. Речь идет не только о вспышке гнева на судью. Речь идет о его жизни. Речь идет о человеке, в которого я верю, о человеке, которого я знаю десятилетия, которого я люблю за его преданность".

"Тот, кто душил Руди Гобера, тот, кто нанес Юсуфу Нуркичу дикий удар, тот, кто год назад ударил Джордана Пула - этот парень именно тот, кто должен измениться".

После того, как лига его дисквалифицировала, Дрэймонд Грин заявил, что он намерен воспользоваться помощью, чтобы решить свои психологические проблемы.

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