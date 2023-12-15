Юта хочет избавиться от Коллинза спустя полгода после его обмена

Команду не устраивает то, что игрок так и не смог прижиться в новой системе, имея при этом тяжелый контракт.

Летом во время межсезонья Атланта все же смогла провести трейд центрового Джона Коллинза, отправив его в Юту в обмен на Руди Гэя и драфт-пик второго раунда.

Теперь настала очередь Джаз искать баскетболисту новую команду.

Как сообщает журналист The Salt Lake Tribune Энди Ларсон, Коллинз вернулся на рынок обменов, так как команда была разочарована его медленным освоением системы на обоих концах площадки.

В нынешнем сезоне Коллинз набирает в среднем 14,5 очка и 8,6 подбора за матч. Он хорошо проявил себя в плане броска и подборов, но в других местах он не внес такого большого вклада, который соответствовал бы его зарплате.

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Джон Коллинз получит 77 миллионов долларов за оставшиеся три года его пятилетнего контракта, который включает опцию игрока на сезон-2025/26.

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