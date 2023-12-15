НБА: Бостон без Михайлюка обыграл Кливленд, Голден Стэйт уступил Клипперс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 15 декабря, состоялись семь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 14 декабря

Бостон – Кливленд 116:107 (33:24, 32:30, 25:33, 26:20)

Бостон: Тейтум (27 + 11 подборов), Браун (22), Порзингис (18), Холидэй (15), Уайт (14) – старт; Хаузер (9), Хорфорд (7 + 10 подборов), Стивенс (4), Притчард (0).

Кливленд: Митчелл (31 + 8 подборов + 6 передач), Гарлэнд (19 + 5 потерь), Аллен (8 + 10 подборов), Уэйд (5), Струс (5) – старт; Леверт (26), Окоро (7), Ньянг (4), Томпсон (2).

Майами – Чикаго 116:124 (22:36, 34:24, 32:33, 28:31)

Майами: Батлер (20 + 7 подборов + 7 передач), Лаури (17), Калеб Мартин (17 + 11 подборов), Д. Робинсон (11), О. Робинсон (1) – старт; Хакес (22), Лав (16 + 9 подборов), Брайант (6), Хэмптон (3), Кэйн (3).

Чикаго: Уайт (26 + 7 подборов + 11 передач), Вучевич (24 + 12 подборов + 7 передач), Дерозан (23), Уильямс (9), Карузо (6) – старт; Досунму (24 + 8 подборов), Драммонд (7), Крэйг (5), Картер (0), Терри (0).

Даллас – Миннесота 101:119 (30:26, 30:33, 22:28, 19:32)

Даллас: Дончич (39 + 13 передач + 8 потерь), Лайвли (15), Экзам (14), Г. Уильямс (5), Д. Джонс (3) – старт; Хардуэй (10), Харди (5), Пауэлл (4), М-ф Моррис (2), Проспер (2), Лоусон (2), Браун (0), Холмс (0).

Миннесота: Таунс (21 + 17 подборов), Конли (14), Макдэниэлс (11), Эдвардс (9 + 11 передач + 5 потерь), Гобер (8 + 12 подборов) – старт; Рид (27), Александер-Уокер (13), Андерсон (6), Браун (5), Майнотт (3), Милтон (2), Маклафлин (0), Мур (0).

Денвер – Бруклин 124:101 (29:22, 23:17, 38:28, 34:34)

Денвер: Йокич (26 + 15 подборов + 10 передач), Дж. Мюррэй (16), Гордон (13), Портер (9), Дж. Холидэй (2) – старт; Уотсон (18 + 7 подборов), Джексон (12), К. Браун (10), Стротер (8), Ннаджи (5), Пикетт (3), Джордан (2), Тайсон (0).

Бруклин: Динуидди (17 + 8 передач), Томас (13), К. Джонсон (10), Клэкстон (10 + 9 подборов), Бриджес (9) – старт; Джайлз (11), Шарп (8 + 13 подборов), Уотфорд (8 + 6 передач), Уилсон (7), Брукс (6), О'Нил (2), Финни-Смит (0).

Сакраменто – Оклахома-Сити 128:123 (29:30, 30:23, 41:39, 28:31)

Сакраменто: Фокс (41 + 7 передач + 6 потерь), Сабонис (18 + 17 подборов + 6 передач), Мюррэй (15), Барнс (5), Хертер (4) – старт; Монк (18 + 8 передач), Эллис (17), Лайлс (5), Везенков (3), Макги (2), Эдвардс (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (43 + 9 передач), Гидди (18 + 8 подборов), Дорт (17), Холмгрен (14 + 10 подборов), Джейлен Уильямс (5) – старт; Уиггинс (6), Джо (6), Дженг (6), Джейлин Уильямс (3), Уоллес (3), К. Уильямс (2), Бертанс (0).

Портленд – Юта 114:122 (30:38, 24:31, 22:34, 38:19)

Портленд: Камара (18), Эйтон (14 + 9 подборов), Саймонс (9 + 6 передач), Шарп (4 + 7 подборов), Тайбулл (3) – старт; Хендерсон (23 + 10 передач), Рит (15), Уокер (13 + 9 подборов), Брогдон (9), Мюррэй (6), Браун (0), Мэйс (0).

Юта: Секстон (27), Фонтеккьо (24), Хортон-Такер (23), Кесслер (10 + 10 подборов + 7 блок-шотов), Олиник (2 + 10 подборов + 7 передач) – старт; Агбаджи (16), Хендрикс (10 + 7 подборов), Данн (6), Юртсевен (4), Поттер (0).

Клипперс – Голден Стэйт 121:113 (29:28, 40:28, 30:37, 22:20)

Клипперс: Харден (28 + 7 подборов + 15 передач), Ленард (27 + 8 подборов), Коффи (18), Зубац (10 + 8 подборов), Мэнн (2) – старт; Пауэлл (21), Уэстбрук (9), Тайс (4), Браун (2).

Голден Стэйт: Томпсон (30), Карри (17), Куминга (15), Луни (8 + 7 подборов), Подземски (4 + 7 подборов) – старт; Пол (12), Муди (11), Уиггинс (9), Шарич (5), Джексон-Дэвис (2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!