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Баскетбол

НБА дисквалифицировала Грина на неопределенный срок без сохранения зарплаты

Голден Стэйт предложит своему игроку помощь и консультацию, чтобы "двигаться дальше".
Сегодня, 20:30
Дрэймонд Грин / Getty Images
Дрэймонд Грин / Getty Images

НБА на своем официальном сайте объявила о дисквалификации форварда Голден Стэйт Дрэймонда Грина. Это уже вторая дисквалификация для игрока в нынешнем сезоне.

Сообщается, что 33-летний баскетболист был отстранен от матчей регулярного сезона без сохранения зарплаты на неопределенный срок.

Это стало результатом того, что Грин нанес удар в лицо центровому Финикса Юсуфу Нуркичу в недавнем матче, который завершился победой Санз (119:116).

НБА также заявила, что Дрэймонду придется выполнить некоторые условия команды и лиги, прежде чем он сможет вернуться в игру.

Грин будет терять по 153 941 доллара за каждый пропущенный матч при условии, если его дисквалификация будет распространяться на менее 20 игр, и по 202 922 доллара, если более 20.

К тому же, фронт-офис Уорриорз встретится с Грином, чтобы обсудить потенциальную "консультацию и помощь". При этом Дрэю будет разрешено находиться в расположении команды в период отстранения.

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