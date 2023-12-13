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Баскетбол

Дрэймонд Грин заработал удаление в матче с Финиксом за удар соперника по лицу

Форвард Голден Стэйт в очередной раз был наказан за неспортивное поведение.
Сегодня, 10:34
Грин заработал удаление / Getty Images
Грин заработал удаление / Getty Images

В ночь на среду, 13 декабря, был сыгран матч Национальной баскетбольной ассоциации между Голден Стэйт и Финиксом.

В этом поединке в очередной раз неспортивным поведением отметился форвард Уорриорз Дрэймонд Грин.

В начале третьей четверти Грин ударил по лицу соперника Юсуфа Нуркича, за что получил неспортивный фол второй ступени и был удален.

За 17 минут, которые Грин провел на площадке, он набрал два очка, совершил два подбора и сделал две передачи.

Отметим, ранее Грин уже получал пятиматчевую дисквалификацию за то, что в поединке против Миннесоты схватил за шею Руди Гобера.

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами и обзорами матчей игрового дня НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дрэймонд Грин Финикс Санз Голден Стейт Уорриорз

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