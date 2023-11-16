Грин получил пять матчей дисквалификации за "объятия" Гобера
НБА дисквалифицировала форварда Голден Стэйт Дрэймонда Грина на пять матчей без сохранения зарплаты, сообщает ESPN.
Грин получил наказание за слишком грубые "объятия" центрового Миннесоты Руди Гобера. В результате дисквалификации Грин потеряет 769 970 долларов.
По словам исполнительного вице-президента НБА Джо Дюмарса, история неспортивного поведения 33-летнего баскетболиста повлияла на срок дисквалификации. Для Дрэймонда Грина это уже пятая дисквалификация в карьере и первая на такой срок. Ранее его отстраняли лишь на один матч.
Таким образом Грин пропустит матчи против Хьюстона, Финикса, Сан-Антонио и Оклахомы (дважды).
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Стоит отметить, что Клэй Томпсон и Джейден МакДэниэлс, которые также участвовали в потасовке и были удалены с площадки, были оштрафованы на 25 тысяч. Примечательно, что штраф настиг и самого Гобера.
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