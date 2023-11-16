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Баскетбол

Грин получил пять матчей дисквалификации за "объятия" Гобера

Игрок потеряет значительную сумму зарплаты из-за своих неспортивных действий на паркете.
Сегодня, 17:37
Дрэймонд Грин / Getty Images
Дрэймонд Грин / Getty Images

НБА дисквалифицировала форварда Голден Стэйт Дрэймонда Грина на пять матчей без сохранения зарплаты, сообщает ESPN.

Грин получил наказание за слишком грубые "объятия" центрового Миннесоты Руди Гобера. В результате дисквалификации Грин потеряет 769 970 долларов. 

По словам исполнительного вице-президента НБА Джо Дюмарса, история неспортивного поведения 33-летнего баскетболиста повлияла на срок дисквалификации. Для Дрэймонда Грина это уже пятая дисквалификация в карьере и первая на такой срок. Ранее его отстраняли лишь на один матч.

Таким образом Грин пропустит матчи против Хьюстона, Финикса, Сан-Антонио и Оклахомы (дважды).

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Стоит отметить, что Клэй Томпсон и Джейден МакДэниэлс, которые также участвовали в потасовке и были удалены с площадки, были оштрафованы на 25 тысяч. Примечательно, что штраф настиг и самого Гобера.

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