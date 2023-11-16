НБА: Михайлюк помог Бостону переиграть Филадельфию, Сакраменто одолело Лейкерс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 16 ноября, состоялись восемь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 15 ноября

Вашингтон – Даллас 117:130 (26:41, 25:30, 32:33, 34:26)

Вашингтон: Кузма (22), Пул (16 + 5 потерь), Авдия (15), Джонс (12), Гэффорд (10 + 9 подборов) – старт; Кисперт (12), Кулибали (10 + 8 подборов), Галлинари (10), Дэвис (4), Шэмет (4), Роллинз (2), Болдуин (0), Гилл (0).

Даллас: Дончич (26 + 7 подборов + 10 передач), Д. Джонс (20 + 7 подборов), Лайвли (17 + 9 подборов), Г. Уильямс (10 + 7 передач), Грин (0) – старт; Хардуэй (31), Сет Карри (15), Экзам (5 + 7 подборов), Харди (2), Пауэлл (2), Проспер (2), Холмс (0).

Торонто – Милуоки 112:128 (21:36, 26:34, 32:30, 33:28)

Торонто: Барнс (29 + 9 подборов + 7 передач), Пелтль (13 + 11 подборов), Дик (11), Сиакам (11 + 7 подборов), Шредер (9) – старт; Ачиува (11), Буше (9 + 9 подборов), Макдэниэлс (7), Флинн (7), Темпл (3), Науэлл (2), Портер (0), Янг (0).

Милуоки: Лиллард (37 + 13 передач), Бизли (30), Миддлтон (11), Б. Лопес (10 + 8 подборов + 7 блок-шотов), Джексон (0) – старт; Портис (18 + 7 подборов), Пэйн (13), Боучэмп (4), Коннотон (3 + 7 подборов), Т. Адетокумбо (2), Уиггинтон (0), Р. Лопес (0), Вашингтон (0), Грин (0).

Атланта – Нью-Йорк 114:116 (22:33, 34:24, 25:30, 33:29)

Атланта: Джонсон (18), Янг (15 + 17 передач), Мюррэй (13), Капела (8), Хантер (5) – старт; Богданович (28), Бей (16), Оконгву (8), Мэттьюз (3).

Нью-Йорк: Рэндл (29 + 10 подборов + 8 передач), Брансон (24 + 8 передач), Граймс (11), Харт (9 + 8 подборов), Робинсон (6 + 15 подборов) – старт; Куикли (20), Хартенштайн (11), Дивинченцо (6), Макбрайд (0).

Филадельфия – Бостон 107:117 (22:37, 36:20, 17:26, 32:34)

Филадельфия: Макси (20), Эмбиид (20 + 9 подборов + 7 передач), Мелтон (16 + 7 подборов), Ковингтон (16), Харрис (16 + 7 подборов) – старт; Рид (10), Спрингер (9), Хауз (0), М-с Моррис (0), Беверли (0), Коркмаз (0).

Бостон: Тейтум (29 + 8 подборов + 6 передач), Уайт (27), Холидэй (18 + 10 подборов), Хорфорд (14 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Хаузер (8) – старт; Корнет (9), Притчард (5), Михайлюк (5), Бэнтон (2).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 15 минут 20 секунд, за которые набрал пять очков и сделал один подбор.

Чикаго – Орландо 94:96 (21:21, 12:29, 31:23, 30:23)

Чикаго: Лавин (19), Вучевич (17 + 9 подборов + 5 потерь), Крэйг (11 + 7 подборов), Уильямс (9 + 9 подборов), Уайт (5) – старт; Карузо (16), Драммонд (9 + 14 подборов), Досунму (5), Картер (3), Филлипс (0).

Орландо: Банкеро (17 + 9 подборов), Битадзе (15 + 11 подборов), Ф. Вагнер (13), Саггс (10), Блэк (7) – старт; Энтони (16), Г. Харрис (6), М. Вагнер (5), Айзек (4 + 7 подборов), Инглс (3).

Финикс – Миннесота 133:115 (35:29, 41:25, 34:28, 23:33)

Финикс: Букер (31), Дюрэнт (31 + 6 передач), Гордон (15), Аллен (14), Нуркич (3) – старт; Юбэнкс (13), Окоги (12), Мету (4), Гудвин (3), Ватанабе (3), Бэйтс-Диоп (2), Литтл (2).

Миннесота: Таунс (25 + 7 подборов), Конли (14), Эдвардс (13), Макдэниэлс (13), Гобер (4 + 8 подборов) – старт; Рид (13), Александер-Уокер (8), Милтон (8), Андерсон (6), Гарза (5), Браун (4), Майнотт (2).

Портленд – Кливленд 95:109 (25:30, 22:25, 28:28, 20:26)

Портленд: Грант (17), Мэйс (13), Шарп (11 + 7 подборов), Эйтон (6), Камара (0) – старт; Рит (16), Тайбулл (13), Уокер (12), Мюррэй (5), Буей (2), Минайя (0), Уэйнрайт (0), Рупер (0).

Кливленд: Митчелл (34), Э. Мобли (21 + 12 подборов), Струс (14 + 7 передач + 5 потерь), Аллен (11 + 9 подборов), Уэйд (0) – старт; Леверт (17 + 8 подборов + 6 передач), Ньянг (8), Портер (4), Джонс (0), Меррилл (0), Томпсон (0), Бэйтс (0).

Лейкерс – Сакраменто 110:125 (25:38, 34:34, 21:32, 30:21)

Лейкерс: Расселл (28), Джеймс (28 + 10 подборов + 11 передач + 7 потерь), Реддиш (16 + 5 перехватов), Дэвис (9 + 9 подборов + 4 блок-шота), Принс (7) – старт; Ривз (9 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Вуд (5), Хатимура (5), Хэйс (3), Ходж (0), Льюис (0), Кристи (0).

Сакраменто: Сабонис (29 + 16 подборов + 7 передач), Фокс (28 + 6 перехватов), Хертер (28 + 7 передач), Барнс (13), Мюррэй (9) – старт; Макги (7), Везенков (4), Дуарте (4), Монк (3), Слоусон (0), Эллис (0), Эдвардс (0), Петрушев (0).

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