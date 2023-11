Грин попытался задушить Гобера на первых минутах матча Голден Стэйт - Миннесота

Минувшей ночью в рамках внутрисезонного турнира НБА состоялся матч, в котором Миннесота снова нанесла Голден Стэйт домашнее поражение, в этот раз со счетом 104:101.

Не успели команды как следует разогреться и войти в ритм игры, как на паркете вспыхнул конфликт.

Уже на второй минуте встречи в центре площадки сцепились Клэй Томпсон и Джейден МакДэниэлс. Тут же подлетели игроки, находившиеся на площадке, а также тренерские штабы команд.

Но это никаким образом не помешало Дрэймонду Грину взять в захват шею Руди Гобера. Примечательно, что уговаривать Грина отпустить оппонента пришлось главному тренеру Уорриорз Стиву Керру, который находился в непосредственной близости к инциденту.

THINGS GETTING CHIPPY BETWEEN THE WARRIORS AND THE TIMBERWOLVES ALREADY 😱 Draymond Green had Rudy Gobert in a chokehold 😳 pic.twitter.com/GRqleoD3e7

Изучив детали потасовки, судьи выписали Грину неспортивный фол второй степени. Томпсон и МакДэниэлс получили по двойному техническому. Все трое были удалены из игры.

После матча Керр не скрывал недовольство действиями Гобера, которые остались незамеченными судьями. По мнению тренера, центровой Тимбервулвз также должен был быть удален с паркета за то, что он схватил Томпсона за шею. При этом он считает, что сам Клэй не заслуживал удаления, сообщает ClutchPoints.

"There's no way Klay Thompson should've been thrown out of the game...Guys on the back were telling me Rudy had his hands on Klay's neck, that's why Draymond went after him."



Steve Kerr on early skirmish in Warriors-Wolves.pic.twitter.com/IIXw3OTYRC