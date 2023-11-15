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Баскетбол

Грин попытался задушить Гобера на первых минутах матча Голден Стэйт - Миннесота

Страсти в Сан-Франциско накалились еще до того, как команды успели набрать очки.
Сегодня, 10:58
Голден Стэйт - Миннесота / Getty Images
Голден Стэйт - Миннесота / Getty Images

Минувшей ночью в рамках внутрисезонного турнира НБА состоялся матч, в котором Миннесота снова нанесла Голден Стэйт домашнее поражение, в этот раз со счетом 104:101.

Не успели команды как следует разогреться и войти в ритм игры, как на паркете вспыхнул конфликт.

Уже на второй минуте встречи в центре площадки сцепились Клэй Томпсон и Джейден МакДэниэлс. Тут же подлетели игроки, находившиеся на площадке, а также тренерские штабы команд.

Но это никаким образом не помешало Дрэймонду Грину взять в захват шею Руди Гобера. Примечательно, что уговаривать Грина отпустить оппонента пришлось главному тренеру Уорриорз Стиву Керру, который находился в непосредственной близости к инциденту.

Изучив детали потасовки, судьи выписали Грину неспортивный фол второй степени. Томпсон и МакДэниэлс получили по двойному техническому. Все трое были удалены из игры.

После матча Керр не скрывал недовольство действиями Гобера, которые остались незамеченными судьями. По мнению тренера, центровой Тимбервулвз также должен был быть удален с паркета за то, что он схватил Томпсона за шею. При этом он считает, что сам Клэй не заслуживал удаления, сообщает ClutchPoints.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей внутрисезонного турнира НБА.

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