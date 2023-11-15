Внутрисезонный турнир НБА: Голден Стэйт проиграл Миннесоте, Лейкерс разгромили Мемфис

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 15 ноября, в НБА продолжился внутрисезонный турнир, в рамках которого были сыграны десять матчей.

Результаты матчей НБА за 14 ноября

Восточная конференция

Группа А

Детройт – Атланта 120:126 (29:38, 31:26, 31:33, 29:29)

Детройт: Бэгли (22 + 11 подборов), Томпсон (21 + 8 подборов), Стюарт (10), Каннингем (9 + 12 передач + 6 потерь), Хэйс (8) – старт; Беркс (16), Нокс (12), Айви (11), Уайзмен (11), Сассер (0).

Атланта: Мюррэй (32 + 10 передач), Богданович (17), Хантер (16), Джонсон (16), Капела (8 + 7 подборов) – старт; Бей (19), Оконгву (8 + 9 подборов), Гриффин (5), Мэтьюз (3), Форрест (2).

Филадельфия – Индиана 126:132 (30:36, 24:27, 40:32, 32:37)

Филадельфия: Эмбиид (39 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Мелтон (30), Макси (27), Харрис (22 + 7 подборов), Ковингтон (2) – старт; М-с Моррис (2), Беверли (2), Рид (2), Хауз (0), Мартин (0), Коркмаз (0).

Индиана: Халибертон (33 + 7 подборов + 15 передач), Топпин (27), Тернер (17), Б. Браун (14), Матурин (8) – старт; Макконнелл (11), Джексон (7 + 9 подборов), Несмит (6), Смит (5), Хилд (2 + 5 потерь), Нембард (2).

Группа В

Шарлотт – Майами 105:111 (32:24, 16:33, 32:30, 25:24)

Шарлотт: Вашингтон (32), Болл (28 + 11 передач + 8 потерь), Уильямс (11 + 7 подборов), Тор (5), Маледон (2) – старт; Макгауэнс (12), Ричардс (10 + 12 подборов), Смит (3), Смит (2), Блэк (0).

Майами: Батлер (32), Адебайо (21 + 11 подборов), Д. Робинсон (18 + 8 подборов), Хайсмит (12 + 5 перехватов), Лаури (0) – старт; Хакес (17), Ричардсон (6 + 6 передач), Лав (3), Брайант (2), Смит (0).

Группа С

Бруклин – Орландо 124:104 (33:24, 24:36, 31:26, 36:18)

Бруклин: Динуидди (29 + 9 передач), Бриджес (21 + 6 потерь), К. Джонсон (20), Клэкстон (8), Финни-Смит (5) – старт; О'Нил (13), Шарп (11 + 10 подборов), Уокер (11), Смит (6).

Орландо: Ф. Вагнер (21 + 8 подборов), Банкеро (19), Битадзе (14), Саггс (10), Блэк (2) – старт; Инглс (11), М. Вагнер (11), Энтони (10), Айзек (3), Хьюстан (3), Ховард (0), Окики (0).

Западная конференция

Группа А

Юта – Портленд 115:99 (36:28, 31:30, 28:28, 20:13)

Юта: Кларксон (30), Маркканен (21 + 9 подборов), Джордж (15 + 7 передач), Коллинз (14 + 10 подборов), Агбаджи (6 + 8 подборов) – старт; Секстон (13 + 7 передач), Олиник (12 + 12 подборов), Хортон-Такер (4), Данн (0), Шаманич (0), Юртсевен (0), Фонтеккьо (0).

Портленд: Грант (26), Эйтон (22 + 10 подборов), Шарп (17 + 8 подборов + 7 передач), Камара (9), Мэйс (6 + 10 передач) – старт; Уокер (12 + 8 подборов), Тайбулл (6), Рупер (1), Буей (0), Минайя (0), Рит (0), Уэйнрайт (0), Мюррэй (0).

Лейкерс – Мемфис 134:107 (37:26, 37:25, 33:35, 27:21)

Лейкерс: Расселл (24), Дэвис (19 + 11 подборов + 6 блок-шотов), Джеймс (16 + 9 подборов + 6 передач), Реддиш (10), Принс (8) – старт; Хатимура (23 + 6 потерь), Ривз (16 + 12 подборов + 7 передач), Хэйс (11), Кристи (5), Вуд (2 + 9 подборов), Льюис (0).

Мемфис: Бэйн (15), Гильярд (9), Джарен Джексон (8), Смарт (3), Бийомбо (0 + 8 подборов) – старт; Альдама (24), Родди (17), Тиллман (15), З. Уильямс (10), Кончар (6 + 6 передач), В. Уильямс (0), Лофтон (0), Кеннард (0).

Группа В

Новый Орлеан – Даллас 131:110 (33:26, 37:28, 44:31, 17:25)

Новый Орлеан: Ингрэм (25 + 9 подборов + 7 передач), Джонс (19 + 5 перехватов), Уильямсон (19 + 7 подборов), Дэниэлс (10 + 6 передач), Валанчюнас (6) – старт; Хоукинс (25), Маршалл (16), Райан (6), Робинсон-Эрл (3), Льюис (2), Сиброн (0), Зеллер (0).

Даллас: Ирвинг (17 + 6 передач), Дончич (16 + 8 потерь), Г. Уильямс (10), Д. Джонс (7), Лайвли (4 + 9 подборов) – старт; Хардуэй (17), Экзам (9), Харди (9), Проспер (6), Холмс (6 + 7 подборов), Пауэлл (4 + 7 подборов), Сет Карри (3), Грин (2).

Денвер – Клипперс 111:108 (28:26, 32:26, 24:32, 27:24)

Денвер: Йокич (32 + 16 подборов + 9 передач), Гордон (20), Джексон (18), Портер (10), Колдуэлл-Поуп (9) – старт; К. Браун (10), Пикетт (5), Уотсон (4), Ннаджи (3), Дж. Холидэй (0).

Клипперс: Джордж (35 + 7 подборов), Харден (21), Ленард (15 + 5 перехватов), Зубац (9 + 13 подборов), Уэстбрук (8) – старт; Пауэлл (14), Такер (6), Мэнн (0).

Группа С

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 123:87 (28:25, 30:23, 33:18, 32:21)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28 + 7 перехватов), Гидди (18 + 7 подборов + 7 передач), Джейлен Уильямс (11), Холмгрен (9 + 7 подборов), Дорт (6) – старт; К. Уильямс (9), Уоллес (9), Джо (8), Мицич (8), Уотерс (6), Мэнн (5), Уиггинс (3), Джейлин Уильямс (3), Покушевски (0).

Сан-Антонио: Коллинз (13 + 8 подборов), Шэмпени (13), Васселл (12), Сохан (9), Вембаньяма (8 + 14 подборов + 5 потерь) – старт; Брэнэм (11), Осман (6), Бэсси (6 + 7 подборов), Макдермотт (5), Грэм (4 + 7 передач), Барлоу (0).

Голден Стэйт – Миннесота 101:104 (30:22, 29:32, 24:22, 18:28)

Голден Стэйт: Шарич (21), Пол (15), Уиггинс (9 + 7 подборов), Томпсон (0), Др. Грин (0) – старт; Подземски (23 + 7 подборов), Муди (11), Пэйтон II (7), Джозеф (6), Куминга (5), Луни (2 + 13 подборов), Джексон-Дэвис (2).

Миннесота: Таунс (33 + 11 подборов + 5 потерь), Эдвардс (20 + 6 потерь), Конли (13 + 8 передач), Гобер (9 + 13 подборов), Макдэниэлс (0) – старт; Рид (10), Андерсон (8), Милтон (6), Александер-Уокер (5), Браун (0).

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