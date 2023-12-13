НБА: Даллас обыграл Лейкерс, Бостон без Михайлюка одолел Кливленд

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 13 декабря, состоялись пять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 12 декабря

Даллас – Лейкерс 127:125 (34:26, 37:35, 22:34, 34:30)

Даллас: Дончич (33 + 17 передач), Экзам (26), Г. Уильямс (19), Лайвли (8 + 8 подборов), Сет Карри (3) – старт; Хардуэй (32), Холмс (4 + 7 подборов), Харди (2), М-ф Моррис (0), Проспер (0), Лоусон (0).

Лейкерс: Дэвис (37 + 11 подборов), Джеймс (33 + 8 подборов + 9 передач), Принс (15), Расселл (7 + 7 передач), Реддиш (4) – старт; Ривз (22 + 8 передач), Хатимура (7), Хэйс (0), Кристи (0).

Бостон – Кливленд 120:113 (21:31, 38:29, 35:32, 26:21)

Бостон: Тейтум (25 + 10 подборов), Браун (25), Порзингис (21 + 10 подборов), Уайт (17), Холидэй (11) – старт; Хаузер (9), Притчард (6), Корнет (4), Хорфорд (2).

Кливленд: Митчелл (29), Гарлэнд (26 + 7 передач), Струс (17 + 9 подборов), Аллен (14), Уэйд (8) – старт; Леверт (11), Окоро (3), Ньянг (3), Томпсон (2).

Чикаго – Денвер 106:114 (25:32, 25:25, 30:35, 26:22)

Чикаго: Уайт (27 + 8 передач), Вучевич (26 + 16 подборов), Дерозан (14), Досунму (9), Уильямс (7) – старт; Картер (9), Драммонд (8), Терри (2), Тэйлор (2), Крэйг (2), Филлипс (0).

Денвер: Джексон (25 + 6 передач), Портер (17 + 7 подборов), Гордон (14 + 7 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (4), Йокич (4 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Стротер (16), К. Браун (13), Джордан (9 + 10 подборов), Дж. Холидэй (8), Уотсон (4).

Финикс – Голден Стэйт 119:116 (25:25, 28:31, 35:31, 31:29)

Финикс: Букер (32 + 7 передач), Нуркич (17 + 13 подборов + 7 передач), Бил (16), Мету (14), Окоги (10) – старт; Гудвин (16), Гордон (8), Юбэнкс (3), Ватанабе (3), Бол (0), Бэйтс-Диоп (0).

Голден Стэйт: Карри (24), Томпсон (7), Уиггинс (3), Др. Грин (2), Луни (0) – старт; Подземски (20 + 11 подборов), Куминга (16), Шарич (15), Пол (15 + 11 передач), Муди (12), Джексон-Дэвис (2).

Клипперс – Сакраменто 119:99 (32:24, 38:24, 29:22, 20:29)

Клипперс: Ленард (31), Харден (15 + 7 передач), Мэнн (10), Джордж (9), Зубац (6 + 9 подборов) – старт; Пауэлл (15), Тайс (8), Уэстбрук (8 + 7 подборов), Браун (7), Хайлэнд (6), Коффи (2), Мун (2).

Сакраменто: Мюррэй (17 + 7 подборов), Сабонис (15 + 10 подборов), Фокс (14), Хертер (3), Барнс (2) – старт; Везенков (9), Монк (8), Эдвардс (7), Макги (6), Дуарте (6), Форд (5), Эллис (3), Лайлс (3), Митчелл (1).

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