Кармело Энтони считает игрока Сан-Антонио фаворитом на MVP сезона

Кто ж фаворит на MVP по мнению Кармело Энтони?
Сегодня, 11:53       Автор: Валентина Чорноштан
Кармело Энтони / Getty Images
Бывший баскетболист Лейкерс Кармело Энтони рассказал о том, кого считает фаворитом на звание лучшего игрока сезона в НБА.

"Я прогнозирую, что Виктор Вембаньяму станет MVP в этом году.

Говорю это потому, что у него есть возможность возглавить все статистические категории в игре. Он может возглавить все существующие категории в этом сезоне", — сказал Энтони для YouTube-шоу 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony.

Напомним, что 21-летний француз Виктор Вембаньяму выступает за Сан-Антонио Спёрс. В прошлом сезоне он сыграл 46 матчей, в среднем набирая 24,3 очка, 11,0 подбора, 3,7 передачи и 3,8 блокшота.

Ранее Милуоки продлил контракт с ведущим защитником.

