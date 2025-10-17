iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Милуоки пролонгировал ведущего защитника

Американец мог уйти свободным агентом.
Сегодня, 01:00       Автор: Антон Федорцив
Эй Джей Грин / Getty Images
Эй Джей Грин / Getty Images

Атакующий защитник Эй Джей Грин останется в составе Милуоки. Бакс согласовал новый контракт с обладателем Кубка НБА-2024, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Предыдущее соглашение с американским баскетболистом было рассчитано до лета 2026 года. Чтобы не потерять Грина бесплатно, Милуоки переписал договор. Защитник заработает 45 млн долларов по 4-летнему контракту.

Грин вскоре приступит к четвертому сезону в майке Бакс. Его средние цифры в прошлой кампании – 7.6 очка, 2.4 подбора, 1.5 ассиста и 0.5 перехвата за 23 минуты на паркете. В предсезонке защитник наигрывается в стартовой пятерке.

Тем временем защитник Малкольм Брогдон объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Эй Джей Грин

Статьи по теме

Милуоки подписал третьего Адетокунбо Милуоки подписал третьего Адетокунбо
НБА назвала состав групп на Внутрисезонный турнир-2025 НБА назвала состав групп на Внутрисезонный турнир-2025
Кузен Шая едет на Восток, Брук Лопес покидает Милуоки: открылся рынок свободных агентов НБА Кузен Шая едет на Восток, Брук Лопес покидает Милуоки: открылся рынок свободных агентов НБА
НБА: Милуоки в овертайме обыграл Майами, Клипперс одержали победу над Далласом НБА: Милуоки в овертайме обыграл Майами, Клипперс одержали победу над Далласом

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

НБА01:00
Милуоки пролонгировал ведущего защитника
Другие страны00:28
Балотелли получил предложение с Ближнего Востока
Вчера, 23:55
Формула 123:55
Марко отверг переход в Ред Булл экс-юниора Макларен
Киберспорт23:34
NaVi вышли из группы на Thunderpick World Championship 2025
НБА23:10
Лучший шестой игрок НБА-2023 завершил карьеру
Украина22:26
ЛНЗ приютил украинца из чемпионата Германии
Киберспорт21:59
NaVi оформили драматическую победу над Aurora
Украина21:20
УХЛ: Сокол разбил Одесчину
ЧМ-202620:58
ФИФА раскрыла количество проданных билетов на ЧМ-2026
Европа20:27
Реал готов активировать клаусулу звезды ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK