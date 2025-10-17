Милуоки пролонгировал ведущего защитника

Атакующий защитник Эй Джей Грин останется в составе Милуоки. Бакс согласовал новый контракт с обладателем Кубка НБА-2024, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Предыдущее соглашение с американским баскетболистом было рассчитано до лета 2026 года. Чтобы не потерять Грина бесплатно, Милуоки переписал договор. Защитник заработает 45 млн долларов по 4-летнему контракту.

Грин вскоре приступит к четвертому сезону в майке Бакс. Его средние цифры в прошлой кампании – 7.6 очка, 2.4 подбора, 1.5 ассиста и 0.5 перехвата за 23 минуты на паркете. В предсезонке защитник наигрывается в стартовой пятерке.

Тем временем защитник Малкольм Брогдон объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!