НБА: Лейкерс без Леня обыграли Сан-Антонио, Голден Стэйт потерпел поражение от Денвера
В ночь на вторник, 18 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.
Результаты матчей НБА за 17 марта
Нью-Йорк – Майами 116:95 (18:29, 29:20, 41:15, 28:31)
Нью-Йорк: Бриджес (28), Таунс (23 + 7 подборов), Харт (12 + 13 подборов + 11 передач), Макбрайд (10), Ануноби (9) – старт; Робинсон (10 + 9 подборов), Шэмет (9), Пэйн (7), Ачиува (4), Колек (2), Уотсон (2), Дадье (0).
Майами: Д. Робинсон (22), Хирро (20), Адебайо (12 + 7 подборов), Хакес (6 + 11 подборов + 7 передач), Хайсмит (2) – старт; Митчелл (12), Уэйр (10), Андерсон (7), Ларссон (4), Розир (0).
Новый Орлеан – Детройт 81:127 (13:35, 19:28, 31:25, 18:39)
Новый Орлеан: Уильямсон (30), Мисси (12 + 10 подборов), Олиник (9), Макколлум (3), Мерфи (0) – старт; Маткович (7 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (6), Хоукинс (6), Ривс (3), Альварадо (3), Б. Браун (2), Бамба (0).
Детройт: Каннингем (24 + 8 передач), Харрис (9), Дюрен (9 + 7 подборов + 6 передач), Томпсон (9), Хардуэй (8) – старт; Фонтеккьо (23 + 7 подборов), Шредер (12), Бизли (11), Холланд (10), Стюарт (6), Сассер (3), Рид (3), Уотерс (0).
Хьюстон – Филадельфия 144:137 OT (28:44, 29:34, 45:24, 29:29, 13:6)
Хьюстон: Грин (30 + 7 подборов + 13 передач), Брукс (25), Исон (21 + 8 подборов), Шенгюн (13 + 11 подборов), Ванвлит (3 + 7 подборов) – старт; Смит (30 + 8 подборов), А. Холидэй (8), Тэйт (7 + 7 подборов), Лэндейл (7), Адамс (0).
Филадельфия: Граймс (46 + 13 подборов + 6 потерь), Батлер (21), Эдвардс (18), Бриссетт (11), Каунсил (10) – старт; Худ-Шифино (12), Даутин (11), Риз (6), Окики (2).
Миннесота – Индиана 130:132 OT (30:30, 16:30, 41:29, 30:28, 13:15)
Миннесота: Эдвардс (38), Рэндл (17), Макдэниэлс (13 + 7 подборов), Конли (9), Гобер (3 + 7 подборов) – старт; Рид (21), Дивинченцо (19), Александер-Уокер (8 + 9 подборов), Кларк (2).
Индиана: Топпин (34 + 10 подборов), Матурин (22), Уокер (13 + 5 потерь), Нембхард (12), Брайант (10 + 7 подборов) – старт; Джексон (13), Брэдли (12 + 9 подборов), Макконнелл (11 + 13 передач), Шеппард (3 + 6 передач).
Юта – Чикаго 97:111 (22:31, 31:23, 25:32, 19:25)
Юта: Маркканен (16), Коллиер (8 + 8 передач), Кесслер (7 + 12 подборов), Уильямс (5), Поттер (2 + 7 подборов) – старт; Джордж (16), Кларксон (14), Сенсабо (13), Джузэнг (8), Филиповски (8).
Чикаго: Уайт (26), Джонс (18 + 12 передач), Бузелис (17 + 9 подборов), Хертер (17 + 9 подборов), Вучевич (10 + 10 подборов) – старт; Терри (12), Филлипс (5), Уильямс (5), Хортон-Такер (1), Коллинз (0).
Голден Стэйт – Денвер 105:114 (22:29, 28:33, 27:27, 28:25)
Голден Стэйт: Батлер (23 + 8 подборов + 6 передач), Карри (20 + 7 передач + 7 потерь), Др. Грин (10 + 5 блок-шотов), Муди (9), Пост (4) – старт; Пэйтон II (18), Куминга (13), Луни (6 + 7 подборов), Хилд (2), Сантос (0).
Денвер: Гордон (38 + 7 потерь), Портер (21 + 10 подборов), Уотсон (13 + 4 блок-шота), Уэстбрук (12 + 12 подборов + 16 передач + 7 потерь), Тайсон (9 + 7 подборов) – старт; Ннаджи (7), Джонс (6), Чанчар (5 + 8 подборов), Пикетт (3).
Финикс – Торонто 129:89 (24:29, 39:11, 30:24, 36:25)
Финикс: Букер (27 + 6 передач), Данн (17), Дюрант (14), Ричардс (10), Гиллеспи (3) – старт; Джонс (15), Моррис (12), О'Нил (11 + 10 подборов), Игодаро (9 + 10 подборов), Бол (4), Вашингтон (3), Д. Ли (2), Коди Мартин (2 + 6 передач), Мицич (0), Пламли (0).
Торонто: Барнс (16 + 5 потерь), Куикли (15 + 7 подборов + 7 передач), Бэттл (14), Каслтон (10), Мобо (2) – старт; О. Робинсон (12 + 8 подборов), Лоусон (12), Темпл (5), Шэд (3).
Сакраменто – Мемфис 132:122 (37:26, 28:28, 33:32, 34:36)
Сакраменто: Монк (28 + 7 передач), Лавин (23 + 6 передач), Дерозан (22 + 9 передач), Мюррэй (16 + 10 подборов), Сабонис (6) – старт; Ларэвиа (12), Эллис (9), Валанчюнас (8), Лайлс (5 + 9 подборов), Картер (2), Кроуфорд (1).
Мемфис: Бэйн (44), Уэллс (14), Джарен Джексон (12), Иди (12 + 8 подборов + 4 блок-шота), Кеннард (8 + 8 передач) – старт; Кларк (15 + 8 подборов), Кончар (8 + 7 подборов), Спенсер (7), В. Уильямс (2), Хафф (0), Стивенс (0).
Портленд – Вашингтон 112:97 (31:24, 28:25, 30:21, 23:27)
Портленд: Саймонс (30), Шарп (16), Авдия (15), Клинган (11 + 13 подборов), Мюррэй (5 + 10 подборов) – старт; Рит (15), Хендерсон (11), Тайбулл (9 + 5 перехватов), Макгауэнс (0), Минайя (0), Бэнтон (0).
Вашингтон: Сарр (20), Джордж (11), Пул (9), Джонсон (8 + 7 подборов + 6 потерь), Миддлтон (4) – старт; Вукчевич (17 + 8 подборов), Мартин (11), Гилл (7), Шэмпени (5), Кэррингтон (3 + 8 передач), Джонс (2).
Лейкерс – Сан-Антонио 125:109 (32:22, 33:29, 29:24, 31:34)
Лейкерс: Ривз (30 + 7 подборов + 6 передач), Дончич (21 + 9 подборов + 14 передач), Финни-Смит (15), Гудвин (15), Хэйс (9 + 11 подборов) – старт; Кнехт (13), Винсент (11), Колоко (4), Бронни Джеймс (3), Вандербилт (2), Милтон (2).
Сан-Антонио: Касл (23 + 8 подборов), Васселл (17 + 8 подборов), Пол (9 + 8 передач), Барнс (7), Бийомбо (4) – старт; Сохан (15), К. Джонсон (11), Мамукелашвили (10), Уэсли (7), Шэмпени (6).
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