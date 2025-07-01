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Кузен Шая едет на Восток, Брук Лопес покидает Милуоки: открылся рынок свободных агентов НБА

ISPORT собрал все подписания и продления контрактов старта периода смен ассоциации в одном месте.
Сегодня, 10:50       Автор: Антон Федорцив
Брук Лопес и Никейл Александер-Уокер / Getty Images
Брук Лопес и Никейл Александер-Уокер / Getty Images

В ночь на вторник, 1 июля, за океаном открылся рынок свободных агентов НБА. Коллективы Западной и Восточной конференции с первых часов наперебой принялись оформлять соглашения. Конечно, о части из них договорились в кулуарах заранее.

Уже в первый день произошло несколько громких и интересных переходов. На Востоке Атланта подписала кузена чемпиона и MVP финала НБА – Никейла Александер-Уокера. Соглашение рассчитано на 4 года и 62 млн долларов. С защитником Люком Кеннардом был подписан 1-летний контракт (11 млн).

Нью-Йорк подхватил универсала Джордана Кларксона. А вот Бостон гарантировал контракт Люки Гарзы – 2 года и 5 млн "зеленых". Плеймейкер Тайс Джонс отправился в ряды Орландо, где заработает 7 млн ​​долларов в год.

Детройт подписал защитник Кариса Леверта. Соглашение рассчитано на 2 года и 29 млн "зеленых". Ветеран Мэйсон Пламли вернулся в Шарлотт. На склоне карьеры он заработает 3,6 млн. долларов за сезон.

А вот на Западе Хьюстон берет форварда Дориана Финни-Смита (4 года, 53 млн). Компанию ему составит центровой Клинт Капела. Швейцарец заключил 3-летний договор на 21,5 млн. "зеленых".

Даллас нашел замену травмированному Кайри Ирвингу, сделав ставку на известного пилигрима – защитника Д'Анджело Расселла. Маверикс выплатят 13 млн за два года. Новый Орлеан заключил 2-летний договор с опытным форвардом Кевоном Луни (16 млн долларов).

Пополнились форвардом и Лейкерс – 11,7 млн ​​"зеленых" за 2 года для Джейка Ларавии. Тем временем Сан-Антонио перехватил у Бостона центрового Люка Корнета. Калифорнийцам пришлось раскошелиться на 41 млн долларов (4 года).

Звездный и опытный в то же время Брук Лопес присоединился к Клипперс. Ветеран заработает 18 млн за два сезона. Немного попутешествовал и вернулся в Денвер защитник Брюс Браун. Трехлетний договор от Мемфиса получил Тай Джером (27,7 млн).

  • Никейл Александер-Уокер (SG, Атланта)
  • Люк Кеннард (SG/SF, Атланта)
  • Джордан Кларксон (SG/PG, Нью-Йорк)
  • Люка Гарза (C, Бостон)
  • Тайс Джонс (PG, Орландо)
  • Карис Леверт (SG/SF, Детройт)
  • Мейсон Пламли (C/PF, Шарлотт)
  • Дориан Финни-Смит (PF/SF, Хьюстон)
  • Клинт Капелла (C, Хьюстон)
  • Д'Анджело Расселл (PG/SG, Даллас)
  • Кевон Луни (PF, Новый Орлеан)
  • Джейк Ларавия (SF/PF, Лейкерс)
  • Люк Корнет (C, Сан-Антонио)
  • Брук Лопес (C, Клипперс)
  • Брюс Браун (SG, Денвер)
  • Тай Джером (PG/SG, Мемфис)
  • Найджел Хэйз-Дэвис (PF, Финикс)
  • Трендон Уотфорд (PF/SF, Филадельфия)

Отдельная история – продление контрактов. К примеру, Чикаго пролонгировал плеймекера Тре Джонса. По новому трехлетнему договору он заработает 24 млн долларов.

Остается в Детройте центровой Пол Рид. Дублер Джейлена Дюрена продлил контракт на 2 года. По условиям сделки ему насчитают 11 млн "зеленых".

Тройная пролонгация от Мемфиса. Грозный Джарен Джексон подписал договор по схеме 4+1 на 240 млн долларов. Защитник Кэм Спенсер согласовал 2-летний контракт на 4,5 млн. Солидные чеки будет получать и Санти Адальма (52,5 млн. "зеленых" за 3 года).

Хьюстон выписал минимальные зарплаты плеймейкеру Аарону Холидэю с форвардами Джеффом Грином и Джейшоном Тэйтом. Тем временем Милуоки сохранил права на защитника Кевина Портера, заключившего 2-летний контракт на 11 млн долларов. Остается в рядах Бакс и форвард Торин Принс, который получит 7,1 млн. "зеленых" за два сезона.

  • Тре Джонс (PG, Чикаго)
  • Пол Рид (C, Детройт)
  • Джарен Джексон (PF/C, Мемфис)
  • Кем Спенсер (PG/SG, Мемфис)
  • Санти Адальма (PF/C, Мемфис)
  • Аарон Холидэй (PG, Хьюстон)
  • Джефф Грин (PF/SF, Хьюстон)
  • Джейшон Тэйт (SF, Хьюстон)
  • Кевин Портер (PG/SG, Милуоки)
  • Торин Принс (SF/PF, Милуоки)

Кстати, украинец Максим Шульга выбран Бостоном во втором раунде драфта НБА-2025.

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