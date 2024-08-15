Эмбиид получил государственную награду Камеруна за золотую медаль сборной США на Олимпиаде-2024

Стал олимпийским чемпионом в составе одной страны, но получил награду от другой.

Центровой Филадельфии Джоэл Эмбиид был награжден медалью командора Ордена доблести от своей родной страны, Камеруна, после победы на Олимпиаде-2024 в составе сборной США, сообщает BasketNews.

Президент Камеруна Поль Бия вручил эту награду Эмбииду, отметив его "исключительный вклад в области искусства, науки, сельского хозяйства, торговли и промышленности".

Joel Embiid has received his Order of Valor from the president of Cameroon 🇨🇲 pic.twitter.com/Z3xOz0pHIB — MVBIID (@EmbiidsEra) August 14, 2024

Joel Embiid was awarded the "Order of Valor" in his home country of Cameroon, per @TMZ_Sports pic.twitter.com/Yh3DkaoBeM — NBACentral (@TheDunkCentral) August 14, 2024

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Эмбиид родился в Камеруне и жил там до 16 лет, а затем переехал в США, чтобы продолжить баскетбольную карьеру.

MVP НБА 2023 года имел возможность представлять Камерун, США или Францию ​​в международных соревнованиях. В конечном итоге 30-летний баскетболист предпочел играть за сборную США.

Тем не менее, Эмбиид недавно намекнул, что будет представлять Камерун на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Для этого ему необходимо будет соответствовать определенным критериям для изменения представительства национальной сборной.

Во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году Эмбиид набирал в среднем 11,2 очка, 3,8 подбора и 1,4 передачи за пять игр.

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