Главный тренер сборной Украины по футзалу отреагировал на поражение в матче против Аргентины

В рамках первого тура чемпионата мира по футзалу Украина разгромно уступила АргентинеУкраина разгромно уступила Аргентине.

После матча наставник «желто-голубых» Александр Косенко прокомментировал результат поединка. Специалист заявил, что «альбиселесте» были организованнее.

«Нам было сложно, но первый тайм мы провели неплохо. Забили первыми и моменты были.

С такими командами как Аргентина организованными, когда ты проигрываешь, очень трудно отыгрываться. Они наказывают за любую ошибку. Вроде бы ошибались мы мало, но они наказали и за те что были.

Нам нужно как можно быстрее разобрать этот матч и сделать правильные выводы. Все в наших руках, ногах и головах. Все зависит от нас. У нас две игры, поэтому будем пытаться исправить эту ситуацию».

Также Косенко отметил, что его подопечные пережили немало подобных ситуациях. Он выразил надежду, что это поражение сделает коллектив сильнее.

«Мы неоднократно оказывались в таких ситуациях. Были как крупные, так и простые поражения, которые ставили нас на край пропасти.

Я надеюсь, что это поражение сделает нас сильнее и мы сделаем правильные выводы. Надеюсь, что мы выйдем еще сильнее и с еще большей жаждой победы. Не скажу, что этой жажды у нас не было в этом матче, но аргентинцы были на мгновение быстрее, на мгновение сильнее и эти сантиметры и миллисекунды сыграли свою роль. Они действительно организованная крепкая команда. Я надеюсь, что это поражение сделает нас сильнее», - резюмировал наставник сборной Украины.

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