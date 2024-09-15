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Аргентина - Украина 7:1: обзор матча и результат игры 15.09.2024

Провальная игра в обороне не позволила украинцам претендовать на положительный результат.
Сегодня, 19:48
Аргентина - Украина / Getty Images
Аргентина - Украина / Getty Images

В воскресенье, 15 сентября, в Ташкенте (Узбекистан) сборная Украины по футзалу начала свой путь на чемпионате мира 2024 года.

Первым оппонентом команды Александра Косенко стал один из фаворитов турнира сборная Аргентины.

Украинцы здорово начали поединок, играя с аргентинцами на равных. И именно "желто-синие" отметились первым голом: в результате перепасовки капитан команды Петр Шотурма нанес удар, после которого мяч рикошетом от штанги влетел в сетку.

Но, к сожалению, на этом положительные моменты украинской команды в этой игре подошли к концу - аргентинцы быстро сравняли счет.

Хотя предшествовал этому достаточно спорный момент: судья назначил пенальти за шестой фол Украины, хотя он вполне мог фиксировать нарушение со стороны Аргентины.

Источник: Getty Images

В итоге Аррьета реализовал 10-метровый, после которого Украина сразу же пропустила второй гол - это Бранди красивым ударом пяткой вывел свою команду вперед.

После перерыва ситуация не изменилась. Спустя всего 35 секунд с начала тайма счет стал 3:1. А потом кошмар продолжился: игроки сборной Аргентины забили еще четыре раза, причем дважды мяч влетел в ворота Украины после удара со своей половины поля.

Как итог: поражение 1:7 и далеко не лучший старт на турнире в исполнении сборной Украины. В следующем туре "желто-синие" встретятся с Анголой. Этот матч состоится 18 сентября.

Аргентина - Украина 7:1
Голы: Аррьета, 19 (пен.), 32, Бранди, 19, Роза, 21, Борруто, 30, 40 - Шотурма, 16.

Аргентина: Сармьенто, Гауна, Боло, Роза, Таборда (к).

Замены: Краветцки, Бранди, Клаудино, Пьяца, Вапораки, Аррьета, Борруто, Корсо, Триподи.

Украина: Сухов, Микитюк, Чернявский, Швед, Шотурма (к).

Замены: Савенко, Цыпун, Абакшин, Жук, Зварыч, Корсун, Мельник, Семенченко, Фаренюк.

Предупреждения: Корсун, Зварыч.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата мира 2024 года по футзалу.

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