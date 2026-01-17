Ноттингем Форест - Арсенал 0:0: обзор матча и результат игры 17.01.2026
В субботу, 17 января, лондонский Арсенал встречался в гостях с Ноттингем Форест в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.
Соперники не смогли определить сильнейшего, завершив противостояние нулевой ничьей.
Несмотря на преимущество на протяжении поединка, лидер чемпионата так и не сумел поразить ворота оппонента и не воспользовался возможностью уйти в отрыв после поражения Манчестер Сити в дерби.
Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко не принимал участие в матче по условиям арендного договора с Арсеналом.
Арсенал с 50 очками занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити и Астон Виллу (матч в запасе) на семь баллов. Ноттингем Форест расположился на 17-й позиции, имея 22 пункта.
Статистика матча Ноттингем Форест - Арсенал 22-го тура чемпионата Англии
Ноттингем Форест - Арсенал 0:0
Ожидаемые голы (xG): 0.34 - 2.07
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 6 - 15
Удары в створ: 0 - 3
Угловые: 4 - 9
Фолы: 8 - 14
Ноттингем Форест: Селс - Айна, Миленкович, Мурильо, Уильямс - Андерсон, Домингес (Хатчинсон, 89), Сангаре - Гиббс-Уайт, И. Жезус (Ндое, 76), Хадсон-Одои.
Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер - Эдегор (Мерино, 57), Субименди (Эзе, 79), Райс - Мадуэке (Сака, 57), Дьокереш (Г. Жезус, 57), Мартинелли.
Предупреждения: Айна - Тимбер.
