Ноттингем Форест - Арсенал 0:0: обзор матча и результат игры 17.01.2026

Лидер АПЛ допустил осечку в противостоянии с одним из аутсайдеров.
Вчера, 21:45       Автор: Игорь Мищук
Ноттингем Форест и Арсенал сыграли вничью / Getty Images
Ноттингем Форест и Арсенал сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 17 января, лондонский Арсенал встречался в гостях с Ноттингем Форест в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

Соперники не смогли определить сильнейшего, завершив противостояние нулевой ничьей.

Читай также: Ливерпуль не справился дома с аутсайдером чемпионата

Несмотря на преимущество на протяжении поединка, лидер чемпионата так и не сумел поразить ворота оппонента и не воспользовался возможностью уйти в отрыв после поражения Манчестер Сити в дерби.

Украинский защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко не принимал участие в матче по условиям арендного договора с Арсеналом.

Арсенал с 50 очками занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, опережая Манчестер Сити и Астон Виллу (матч в запасе) на семь баллов. Ноттингем Форест расположился на 17-й позиции, имея 22 пункта.

Статистика матча Ноттингем Форест - Арсенал 22-го тура чемпионата Англии

Ноттингем Форест - Арсенал 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.34 - 2.07
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 6 - 15
Удары в створ: 0 - 3
Угловые: 4 - 9
Фолы: 8 - 14

Ноттингем Форест: Селс - Айна, Миленкович, Мурильо, Уильямс - Андерсон, Домингес (Хатчинсон, 89), Сангаре - Гиббс-Уайт, И. Жезус (Ндое, 76), Хадсон-Одои.

Арсенал: Райя - Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер - Эдегор (Мерино, 57), Субименди (Эзе, 79), Райс - Мадуэке (Сака, 57), Дьокереш (Г. Жезус, 57), Мартинелли.

Предупреждения: Айна - Тимбер.

