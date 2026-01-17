Лейпциг - Бавария 1:5: обзор матча и результат игры 17.01.2026

Пропустив первыми, мюнхенцы разбили соперника во второй тайме.

В субботу, 17 января, Лейпциг принимал на свое поле Баварию в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Команде Венсана Компани пришлось отыгрываться по ходу встречи, однако во втором тайме она разобралась с соперником, одержав итоговую победу 5:1.

Хозяева поля повели в противостоянии на 20-й минуте благодаря голу Ромуло, но после перерыва пропустили пять раз.

В начале второй половины встречи счет сравнял Серж Гнабри. Вскоре Гарри Кейн вывел вперед уже "ротен", Джонатан Та забил третий мяч мюнхенцев, Александар Павлович довел результат до разгромного, а во всех этих эпизодах им ассистировал Майкл Олисе. А под конец матча французский полузащитник к трем результативным передачам добавил еще и гол.

Набрав 50 очков, Бавария продолжает уверенно лидировать в Бундеслиге, опережая Боруссию Дортмунд на 11 пунктов. Лейпциг с 32 баллами занимает четвертое место.

Статистика матча Лейпциг - Бавария 18-го тура чемпионата Германии

Лейпциг - Бавария 1:5

Голы: Ромуло, 20 - Гнабри, 50, Кейн, 67, Та, 83, Павлович, 85, Олисе, 88

Ожидаемые голы (xG): 2.46 - 4.63

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 17 - 19

Удары в створ: 4 - 12

Угловые: 5 - 9

Фолы: 7 - 6

Лейпциг: Гулачи - Баку, Орбан, Лукеба, Раум - Шлагер, Зайвальд (Гардер, 81), Баумгартнер (Гомис, 84) - Диоманде, Ромуло (Банзузи, 81), Нуса (Максимович, 90).

Бавария: Нойер - Бишоф, Упамекано, Та, Ито (Ким, 87) - Павлович, Горецка (Киммих, 46) - Гнабри (Мусиала, 87), Карл (Олисе, 57), Диас - Кейн.

Предупреждение: Зайвальд.

