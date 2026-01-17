iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лейпциг - Бавария 1:5: обзор матча и результат игры 17.01.2026

Пропустив первыми, мюнхенцы разбили соперника во второй тайме.
Вчера, 22:12       Автор: Игорь Мищук
Бавария разгромила Лейпциг / Getty Images
Бавария разгромила Лейпциг / Getty Images

В субботу, 17 января, Лейпциг принимал на свое поле Баварию в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Команде Венсана Компани пришлось отыгрываться по ходу встречи, однако во втором тайме она разобралась с соперником, одержав итоговую победу 5:1.

Хозяева поля повели в противостоянии на 20-й минуте благодаря голу Ромуло, но после перерыва пропустили пять раз.

В начале второй половины встречи счет сравнял Серж Гнабри. Вскоре Гарри Кейн вывел вперед уже "ротен", Джонатан Та забил третий мяч мюнхенцев, Александар Павлович довел результат до разгромного, а во всех этих эпизодах им ассистировал Майкл Олисе. А под конец матча французский полузащитник к трем результативным передачам добавил еще и гол.

Набрав 50 очков, Бавария продолжает уверенно лидировать в Бундеслиге, опережая Боруссию Дортмунд на 11 пунктов. Лейпциг с 32 баллами занимает четвертое место.

Статистика матча Лейпциг - Бавария 18-го тура чемпионата Германии

Лейпциг - Бавария 1:5

Голы: Ромуло, 20 - Гнабри, 50, Кейн, 67, Та, 83, Павлович, 85, Олисе, 88

Ожидаемые голы (xG): 2.46 - 4.63
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 17 - 19
Удары в створ: 4 - 12
Угловые: 5 - 9
Фолы: 7 - 6

Лейпциг: Гулачи - Баку, Орбан, Лукеба, Раум - Шлагер, Зайвальд (Гардер, 81), Баумгартнер (Гомис, 84) - Диоманде, Ромуло (Банзузи, 81), Нуса (Максимович, 90).

Бавария: Нойер - Бишоф, Упамекано, Та, Ито (Ким, 87) - Павлович, Горецка (Киммих, 46) - Гнабри (Мусиала, 87), Карл (Олисе, 57), Диас - Кейн.

Предупреждение: Зайвальд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига лейпциг чемпионат Германии

Статьи по теме

Бавария оформила волевую победу над Кельном Бавария оформила волевую победу над Кельном
Непогода сорвала очередной матч Бундеслиги Непогода сорвала очередной матч Бундеслиги
"Великий боец": Фьюри уважительно поздравил Усика с днем рождения "Великий боец": Фьюри уважительно поздравил Усика с днем рождения
Ювентус потерпел внезапное поражение от аутсайдера Серии А Ювентус потерпел внезапное поражение от аутсайдера Серии А

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт в Рупольдинге выиграл Самуэльссон
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: манчестерское дерби, Ярмолюк против Челси, Реал сразится с Леванте
просмотров
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Джакомель вышел в лидеры общего зачета, Жанмонно - на вершине, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
просмотров

Последние новости

Бокс00:29
"Великий боец": Фьюри уважительно поздравил Усика с днем рождения
Вчера, 23:49
Европа23:49
Ювентус потерпел внезапное поражение от аутсайдера Серии А
Бокс23:11
Выхрист мгновенно разобрался с македонским соперником и завоевал пояс
Европа22:12
Бавария расправилась в гостях с Лейпцигом
Европа21:45
Арсенал неожиданно потерял очки в матче с Ноттингемом
Игровые21:10
Украина потерпела второе разгромное поражение на чемпионате Европы по гандболу
Другие страны20:45
Кубок африканских наций-2025: Нигерия в серии пенальти одолела Египет, став бронзовым призером
Европа20:33
Украинский нападающий отличился голом в дебютном матче за английский клуб
Украина20:10
Календарь Динамо: "бело-синие" объявили соперников на сборах
Биатлон19:58
Без Пидручного: Украина определилась с составом мужской сборной на этап в Новом Месте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK