Украина потерпела второе разгромное поражение на чемпионате Европы по гандболу

По итогам матча с Францией украинцы обновили два антирекорда.

В субботу, 17 января, сборная Украины провела второй матч предварительного группового этапа чемпионата Европы-2026 по гандболу.

После разгромного поражения от Норвегии (22:39) в первом туре украинская команда в этот раз уступила Франции с еще большим счетом.

Украинцы неплохо провели стартовый отрезок и вели 10:8, однако французы уверенно отыгрались и ушли на перерыв при счете 24:12 в свою пользу. Во второй половине встречи действующие чемпионы Европы только наращивали свое преимущество, доведя результат до разгромных 46:26.

Чемпионат Европы. Предварительный раунд. 2-й тур

Украина - Франция 26:46 (12:24)

По итогам матча сборная Украины обновила два своих антирекорда на Евро: по наибольшему количеству пропущенных мячей и по худшей разнице голов.

В заключительном матче на чемпионате Европы украинцы в понедельник, 19 января, встретятся с Чехией.

