Сборная Украины по гандболу стартовала с поражения на Евро-2026

"Сине-желтые" были разгромлены Норвегией.
Вчера, 23:10       Автор: Андрей Безуглый
Норвегия - Украина / Getty Images
Норвегия - Украина / Getty Images

В четверг, 15 января, сборная Украины по гандболу стартовала на Евро-2026 матчем против Норвегии.

Уже после первого тайма хозяева турнира уверенно вели в счете. К перерыву Норвегия вела в восемь голов, превосходя нашу команду по всем показателям.

Во втором тайме норвежцы не только сохранили, но и сумели нарастить преимущество, доведя счет до разгромных 39:22.

Стоит отметить, что поражение с разницей в 17 голов стало самым большим в истории сборной Украины в официальных матчах.

Следующим соперником "сине-желтых" станут действующие чемпионы Европы сборная Франции.

Чемпионат Европы. Предварительный раунд. 1-й тур

Норвегия — Украина 39:22 (19:11)

