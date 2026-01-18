iSport.ua
Русский Українська

"Великий боец": Фьюри уважительно поздравил Усика с днем рождения

Дважды битый украинцем британец обратился к своему бывшему сопернику.
Сегодня, 00:29       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

В субботу, 17 января, обладателю титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александру Усику исполнилось 39 лет.

По случаю этого события бывший соперник украинца экс-чемпион Тайсон Фьюри обратился к нему в Instagram, поздравив с праздником.

Читай также: Трилогия Усик - Фьюри. Украинець сделал интригующее заявление

"С днем ​​рождения, чемп. Великий боец ​​и благословенный человек. Иисус, храни его и его семью", - написал Фьюри.

Ранее отец Фьюри заявил, что хотел бы увидеть третий бой сына с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Усик дал ответ на вопрос, продолжит ли Джошуа карьеру после трагической аварии Усик дал ответ на вопрос, продолжит ли Джошуа карьеру после трагической аварии
Трилогия Усик - Фьюри. Украинець сделал интригующее заявление Трилогия Усик - Фьюри. Украинець сделал интригующее заявление
"Если не Джошуа, то Усик": Промоутер Фьюри рассказал о больших планах подопечного "Если не Джошуа, то Усик": Промоутер Фьюри рассказал о больших планах подопечного
Ювентус потерпел внезапное поражение от аутсайдера Серии А Ювентус потерпел внезапное поражение от аутсайдера Серии А

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт в Рупольдинге выиграл Самуэльссон
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: манчестерское дерби, Ярмолюк против Челси, Реал сразится с Леванте
просмотров
Биатлон, Кубок мира 2025/2026: Джакомель вышел в лидеры общего зачета, Жанмонно - на вершине, Мандзин и Дмитренко - лучшие среди украинцев
просмотров

Последние новости

Бокс00:29
"Великий боец": Фьюри уважительно поздравил Усика с днем рождения
Вчера, 23:49
Европа23:49
Ювентус потерпел внезапное поражение от аутсайдера Серии А
Бокс23:11
Выхрист мгновенно разобрался с македонским соперником и завоевал пояс
Европа22:12
Бавария расправилась в гостях с Лейпцигом
Европа21:45
Арсенал неожиданно потерял очки в матче с Ноттингемом
Игровые21:10
Украина потерпела второе разгромное поражение на чемпионате Европы по гандболу
Другие страны20:45
Кубок африканских наций-2025: Нигерия в серии пенальти одолела Египет, став бронзовым призером
Европа20:33
Украинский нападающий отличился голом в дебютном матче за английский клуб
Украина20:10
Календарь Динамо: "бело-синие" объявили соперников на сборах
Биатлон19:58
Без Пидручного: Украина определилась с составом мужской сборной на этап в Новом Месте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK