"Пусть будет третий бой": Отец Фьюри усомнился в победе Усика в первом поединке

Джон Фьюри хочет, чтобы сын еще раз встретился в ринге с украинцем.

Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Ф'юри, заявил, что хотел бы, чтобы его сын провел третий бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

По мнению отца "Цыганского короля", победа украинца в их первом поединке была незаслуженной.

"Хотим ли мы третий бой? Я хочу, потому что искренне считаю, что мы выиграли первый бой. Он был близким, за исключением того сумасшедшего девятого раунда. Я думал, что мы взяли тот бой. Но такая политика бокса - он получил решение. Удачи ему.

Победил ли он Тайсона убедительно? Я говорю - нет. Пусть будет третий бой. Пусть два стареющих парня встретятся", - заявил Джон Фьюри в комментарии Seconds Out.

Напомним, что в первом бою в мае 2024 года Усик одолел Фьюри раздельным решением судей, а в реванше в декабре того же года победу украинскому боксеру отдали уже единогласно.

Ранее менеджер Фьюри также заявил, что хотел бы увидеть третий бой с Усиком.

