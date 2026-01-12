"Пусть будет третий бой": Отец Фьюри усомнился в победе Усика в первом поединке
Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Ф'юри, заявил, что хотел бы, чтобы его сын провел третий бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.
По мнению отца "Цыганского короля", победа украинца в их первом поединке была незаслуженной.
"Хотим ли мы третий бой? Я хочу, потому что искренне считаю, что мы выиграли первый бой. Он был близким, за исключением того сумасшедшего девятого раунда. Я думал, что мы взяли тот бой. Но такая политика бокса - он получил решение. Удачи ему.
Победил ли он Тайсона убедительно? Я говорю - нет. Пусть будет третий бой. Пусть два стареющих парня встретятся", - заявил Джон Фьюри в комментарии Seconds Out.
Напомним, что в первом бою в мае 2024 года Усик одолел Фьюри раздельным решением судей, а в реванше в декабре того же года победу украинскому боксеру отдали уже единогласно.
Ранее менеджер Фьюри также заявил, что хотел бы увидеть третий бой с Усиком.
