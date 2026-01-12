iSport.ua
Русский Українська

"Пусть будет третий бой": Отец Фьюри усомнился в победе Усика в первом поединке

Джон Фьюри хочет, чтобы сын еще раз встретился в ринге с украинцем.
Сегодня, 14:28       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Ф'юри, заявил, что хотел бы, чтобы его сын провел третий бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

По мнению отца "Цыганского короля", победа украинца в их первом поединке была незаслуженной.

Читай также: "Дело не в деньгах": Фьюри рассказал, зачем возвращается в ринг

"Хотим ли мы третий бой? Я хочу, потому что искренне считаю, что мы выиграли первый бой. Он был близким, за исключением того сумасшедшего девятого раунда. Я думал, что мы взяли тот бой. Но такая политика бокса - он получил решение. Удачи ему.

Победил ли он Тайсона убедительно? Я говорю - нет. Пусть будет третий бой. Пусть два стареющих парня встретятся", - заявил Джон Фьюри в комментарии Seconds Out.

Напомним, что в первом бою в мае 2024 года Усик одолел Фьюри раздельным решением судей, а в реванше в декабре того же года победу украинскому боксеру отдали уже единогласно.

Ранее менеджер Фьюри также заявил, что хотел бы увидеть третий бой с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик джон фьюри

Статьи по теме

Уордли готов к бою с Фьюри: Я отправлю его в нокаут Уордли готов к бою с Фьюри: Я отправлю его в нокаут
"Я его пойму": Отец Фьюри усомнился в возможности устроить бой с Джошуа "Я его пойму": Отец Фьюри усомнился в возможности устроить бой с Джошуа
Менеджер Фьюри объяснил, почему тот не будет драться с Кабайелом Менеджер Фьюри объяснил, почему тот не будет драться с Кабайелом
Полесье объявило о подписании нападающего Карпат Полесье объявило о подписании нападающего Карпат

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
просмотров

Последние новости

Украина15:59
Полесье объявило о подписании нападающего Карпат
Украина15:35
Украинский баскетболист сменил имидж из-за вопроса полицейского
Украина15:06
Игроки Динамо вышли из зимнего отпуска
Европа15:01
Мбаппе запретил Реалу устраивать коридор почета для Барселоны
Европа14:34
Рома готовит трансфер молодого форварда за 25 млн евро
Бокс14:28
"Пусть будет третий бой": Отец Фьюри усомнился в победе Усика в первом поединке
Теннис14:18
Ястремская стартует на турнире WTA500 в Аделаиде. Уже определилась соперница для украинки
Биатлон13:45
Дмитренко оценила свое выступление на этапе Кубка мира в Обергофе
Украина13:29
Полесье продлило контракт с игроком сборной Украины
Бокс13:18
Хргович оценил шансы Кабайела в возможном бое с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK