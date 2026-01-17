Кальяри - Ювентус 1:0: обзор матча и результат игры 17.01.2026

В субботу, 17 января, Ювентус встречался в гостях с Кальяри в рамках 21-го тура итальянской Серии А.

"Бьянконери" неожиданно не смогли справиться с соперником из нижней части таблицы, потерпев минимальное поражение со счетом 0:1.

Весомое преимущество на протяжении поединка результата туринской команде не принесло, а "россоблу" в то же время сумели использовать свой единственный в матче удар в створ ворот. Определяющий эпизод случился на 65-й минуте, когда Джанлука Гаэтано подал со штрафного, а Лука Маццителли практически с линии штрафной ударом слета с разворота отправил мяч в правый нижний угол.

Ювентус с 39 очками остается пятым в турнирной таблице Серии А. Кальяри набрал 22 балла и поднялся на 15-ю строчку.

Статистика матча Кальяри - Ювентус 21-го тура чемпионата Италии

Кальяри - Ювентус 1:0

Гол: Маццителли, 65

Ожидаемые голы (xG): 0.11 - 1.29

Владение мячом: 22% - 78%

Удары: 3 - 20

Удары в створ: 1 - 5

Угловые: 1 - 18

Фолы: 16 - 12

