Интер минимально переиграл Удинезе

Подопечные Кристиана Киву принялися за дело со старта. Сначала Мартинес размял Окойе ударом из угла штрафной. Впоследствии Димарко выстрелом в касание не попал в створ ворот фриульцев.

Впрочем, Интер повел еще до экватора тайма. На 20-й минуте классный индивидуальный гол оформил Мартинес. Форвард получил мяч в центре штрафной, убрал защитника, прикрыл мяч корпусом и пробил в угол!

Удинезе огрызнулся до конца тайма опасным ударом Дэвиса, но с ним справился Зоммер. На старте же второй половины гол Димарко отменили из-за офсайда. Хозяева в последние минуты пытались давить, но миланцы победили.

Интер остается лидером Серии A после отчетного тура. В активе "нерадзурри" теперь 49 очков. В свою очередь Удинезе пока занимает 10-е место (26 пунктов).

Статистика матча Удинезе – Интер 21-го тура чемпионата Италии

Удинезе – Интер – 0:1

Гол: Мартинес, 20

Ожидаемые голы (xG): 0.22 - 1.30

Владение мячом: 37 % - 63 %

Удары: 5 - 13

Удары в створ: 1 - 5

Угловые: 2 - 5

Фолы: 17 - 11

