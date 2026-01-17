iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер минимально переиграл Удинезе

"Нерадзурри" удержали победный счет.
Сегодня, 17:57       Автор: Антон Федорцив
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

Подопечные Кристиана Киву принялися за дело со старта. Сначала Мартинес размял Окойе ударом из угла штрафной. Впоследствии Димарко выстрелом в касание не попал в створ ворот фриульцев.

Впрочем, Интер повел еще до экватора тайма. На 20-й минуте классный индивидуальный гол оформил Мартинес. Форвард получил мяч в центре штрафной, убрал защитника, прикрыл мяч корпусом и пробил в угол!

Удинезе огрызнулся до конца тайма опасным ударом Дэвиса, но с ним справился Зоммер. На старте же второй половины гол Димарко отменили из-за офсайда. Хозяева в последние минуты пытались давить, но миланцы победили.

Интер остается лидером Серии A после отчетного тура. В активе "нерадзурри" теперь 49 очков. В свою очередь Удинезе пока занимает 10-е место (26 пунктов).

Статистика матча Удинезе – Интер 21-го тура чемпионата Италии

Удинезе – Интер – 0:1
Гол: Мартинес, 20

Ожидаемые голы (xG): 0.22 - 1.30
Владение мячом: 37 % - 63 %
Удары: 5 - 13
Удары в створ: 1 - 5
Угловые: 2 - 5
Фолы: 17 - 11

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: удинезе Серия А Интер Милан

Статьи по теме

Интер одержал минимальную победу над аутсайдером Серии А Интер одержал минимальную победу над аутсайдером Серии А
Наполи не справился дома с Пармой Наполи не справился дома с Пармой
Лучший бомбардир Серии A признан футболистом декабря Лучший бомбардир Серии A признан футболистом декабря
Ливерпуль не справился дома с аутсайдером чемпионата Ливерпуль не справился дома с аутсайдером чемпионата

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт в Рупольдинге выиграл Самуэльссон
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: манчестерское дерби, Ярмолюк против Челси, Реал сразится с Леванте
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа19:05
Ливерпуль не справился дома с аутсайдером чемпионата
Европа18:59
Брентфорд Ярмолюка уступил Челси
Бокс18:28
"Бой двух мощных панчеров": Промоутер выбрал соперника для Дюбуа
Биатлон18:20
Биатлон-2025/2026: мужской спринт в Рупольдинге выиграл Самуэльссон
Европа17:58
Рома прекратила сотрудничество с игроком, ранее пережившим остановку сердца на поле
Европа17:57
Интер минимально переиграл Удинезе
Европа17:22
Реал дожал Леванте после перерыва
Биатлон16:51
Самуэльссон победил в спринте Рупольдинга
Европа16:26
МЮ уверенно одолел Манчестер Сити
Европа15:36
Андерлехт близок к покупке нападающего сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK