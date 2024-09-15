Монца - Интер: результат матча Серии А 15.09.2024
В рамках 4-го тура Серии А Монца на своем поле встретилась с действующим чемпионом Интером.
«Нерадзурри» вышли полурезервным составом, но это не помешало им доминировать в первом тайме, хотя моментов особо не было у обеих команд.
Во второй 45-минутке команды также не демонстрировали большого количества опасности у ворот друг друга, но в отличие от первой половины игры зрители увидели голы. Сразу два.
Сначала Дани Мота открыл счет, а затем Дензел Дюмфрис сравнял счет, когда все шло к сенсационной минимальной победе андердогов.
Таким образом, Интер спасся на последних минутах от поражения и все еще не проигрывает в этом чемпионате, однако, уступает на одно очко Наполи, который идет первым.
Статистика матча Серии А Монца - Интер - Монца
Монца - Интер 1:1
Голы: Мота, 81 - Дюмфрис, 88
xG: 0.42 - 1.89
Удары: 3 - 9
Удары в створ ворот: 2 - 1
Владение мячом: 45% - 55%
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