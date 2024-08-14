Баскетбольный клуб Прометей прекращает свое существование

Исполнительный директор Прометея Дмитрий Палийчук заявил, что баскетбольный клуб и академия прекращают свое существование.

Функционер опубликовал пост в Facebook, в котором сообщил информацию.

"Уважаемые друзья, болельщики, наши преданные фаны. Да, на самом деле баскетбольный клуб Прометей, академия Прометей прекращают свое существование. Из-за давления правоохранительных органов наша команда, как и все остальные команды СК Прометей, потеряла поддержку партнеров, которые не готовы нести репутационные потери из-за участия в нашем проекте.

За пять лет работы в клубе, три последних из которых я провел в должности исполнительного директора, БК Прометей стал моим домом, а люди с которыми мы работали, семьей. Мы пережили много вместе, взлеты, падения, семейные праздники, пополнения и потери, но никогда не было уныния. Я общался сегодня со многими своими подчиненными, тренерами, игроками и само уныние звучало в ваших голосах. Ибо адекватного объяснения тому, что произошло, нет.

Академия Прометей – будущее украинского баскетбола. Даже не представляете, сколько мы получили благодарности от родителей, дети которых грезили баскетболом и, несмотря на войну, могли тренироваться. Да, этой весной мы простились с командой Прометей Латвия, потому что удерживать клуб за границей третий год войны оказалось неподъемным вызовом.

Было трудно найти финансирование на грядущий сезон в Украине. Это был титанический труд нашего основателя Владимира Дубинского, и мы были счастливы, когда услышали: "Готовьтесь, Прометей в игре". Это было хрупкое чудо. Думаю, каждый понимает, что найти деньги на спорт тяжело в обычное время, найти бюджеты воюющей стране – чудо. Но за Владимиром Михайловичем всегда шли в спортивные проекты, потому что это доверие, подтвержденное количеством спортивных побед.

Каждый, кто хоть раз сотрудничал с Прометеем, знает, какая это слаженная структурная работа и финансовая открытость. Кто бы ни приезжал к нам, кто бы ни сотрудничал, всегда с уважением подчеркивали высокий уровень и профессиональный подход организации. Поверьте, немногие делают подобные проекты в Европе, никто в Украине.

В один день всех нас наши семьи лишили любимой работы, разрушили дело жизни, из-за ни чем не обоснованных, бессмысленных обвинений. Сейчас нам осталась только надежда, надежда, что в этом государстве есть люди, способные остановить этот беспредел".

Ранее волейбольный клуб Прометей объявил о прекращении существования из-за давления правоохранительных органов.

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