Йокич потратил почти 400 тысяч долларов на подарки для партнеров по сборной Сербии

Сборная Сербии стала бронзовым призером прошедшей Олимпиады 2024 года, обыграв в матче за третье место сборную Германии (93:83).

Удачные выступления своих соотечественников решил вознаградить звездный центровой сербской сборной Никола Йокич.

Как сообщает BasketNews, "Джокер" подарил всем 11 баскетболистам Сербии часы Rolex.

По информации источника, модель, которую выбрал Йокич, оценивается в 32 500 долларов. Таким образом Никола в общей сложности потратил на подарки 357 500 долларов.

Читай также: Netflix выпустит документальный сериал о баскетбольном турнире Олимпиады-2024

Никола Йокич провел выдающийся турнир, набирая в среднем 18,8 очка, 10,7 подбора и 8,7 передачи за матч, что сделало его первым игроком в олимпийской истории, возглавившим турнир во всех трех статистических показателях.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!