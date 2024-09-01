Украина с тремя поражениями завершила решающий этап хоккейной квалификации Олимпиады-2026

В воскресенье, 1 сентября, сборная Украины по хоккею провела заключительный матч в финальном раунде квалификации Олимпиады-2026, которая пройдет в итальянских городах Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Подопечные Дмитрия Христича, потерявшие шансы выйти на Игры еще после второго поединка, в третьем матче отбора потерпели поражение от Словении со счетом 2:6. Шайбами в составе украинской национальной команды во втором периоде отличились Виталий Лялька и Филипп Пангелов-Юлдашев.

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Квалификация ОИ-2026. Четвертый этап. Группа E

Словения - Украина 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 - Урбас (Еглич, Грегорц), 05:19. 2:0 - Дрозг (Макух), 12:20. 3:0 - Дрозг (Грегорц), 28:19. 3:1 - Лялька (Захаров, Е. Фадеев), 35:47. 3:2 – Пангелов-Юлдашев (Лялька, Е. Фадеев), 36:45. 4:2 - Урбас (Павлин), 40:12. 5:2 - Еглич (Маговац, Дрозг), 50:33. 6:2 – Куральт (Еглич), 52:03

Таким образом, Украина проиграла все три матча решающего этапа квалификации Олимпиады-2026 и заняла последнее место в группе.

Ранее украинцы уступили Франции (2:7) и Латвии (1:5). Именно французы и латвийцы в очном противостоянии разыграют путевку на Игры, которая достанется победителю квартета.

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