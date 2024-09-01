iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Украина с тремя поражениями завершила решающий этап хоккейной квалификации Олимпиады-2026

В заключительном поединке отбора украинцы уступили словенцам.
Сегодня, 16:44
Украина проиграла Словении / fhu.com.ua
Украина проиграла Словении / fhu.com.ua

В воскресенье, 1 сентября, сборная Украины по хоккею провела заключительный матч в финальном раунде квалификации Олимпиады-2026, которая пройдет в итальянских городах Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Подопечные Дмитрия Христича, потерявшие шансы выйти на Игры еще после второго поединка, в третьем матче отбора потерпели поражение от Словении со счетом 2:6. Шайбами в составе украинской национальной команды во втором периоде отличились Виталий Лялька и Филипп Пангелов-Юлдашев.

Читай также: Украина разгромно проиграла Латвии и потеряла шансы на выход на Олимпиаду-2026

Квалификация ОИ-2026. Четвертый этап. Группа E

Словения - Украина 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 - Урбас (Еглич, Грегорц), 05:19. 2:0 - Дрозг (Макух), 12:20. 3:0 - Дрозг (Грегорц), 28:19. 3:1 - Лялька (Захаров, Е. Фадеев), 35:47. 3:2 – Пангелов-Юлдашев (Лялька, Е. Фадеев), 36:45. 4:2 - Урбас (Павлин), 40:12. 5:2 - Еглич (Маговац, Дрозг), 50:33. 6:2 – Куральт (Еглич), 52:03

Таким образом, Украина проиграла все три матча решающего этапа квалификации Олимпиады-2026 и заняла последнее место в группе.

Ранее украинцы уступили Франции (2:7) и Латвии (1:5). Именно французы и латвийцы в очном противостоянии разыграют путевку на Игры, которая достанется победителю квартета.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по хоккею олимпийские игры олимпиада Сборная Украины

Статьи по теме

Кабаев поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины: Хочется закрепиться Кабаев поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины: Хочется закрепиться
Украина сыграла вничью с Ливией в последнем спарринге перед стартом ЧМ-2024 Украина сыграла вничью с Ливией в последнем спарринге перед стартом ЧМ-2024
Украина проиграла Франции на старте финального раунда квалификации на Олимпиаду-2026 Украина проиграла Франции на старте финального раунда квалификации на Олимпиаду-2026
Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Формула 118:15
Магнуссен пропустит Гран-при Азербайджана
Лига Чемпионов18:02
Лига чемпионов: Определился календарь основного этапа
Формула 117:52
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 117:49
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 117:47
Гран-при Италии: Леклер выиграл домашнюю гонку, Макларены заняли второе и третье места
Европа17:34
Челси с Мудриком потеряли очки против Кристал Пэлас
Европа17:33
Динамо на классе обыграло ЛНЗ
Формула 117:22
Рискованная стратегия Феррари позволила Леклеру выиграть Гран-при Италии
Европа17:13
Форвард Челси отпраздновал гол в стиле олимпийца, который стал героем мемов
Бокс17:10
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK