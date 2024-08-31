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Хоккей

Украина разгромно проиграла Латвии и потеряла шансы на выход на Олимпиаду-2026

Последний тур для украинской сборной остается формальностью.
Сегодня, 07:45
Украина - Латвия / ФХУ
Украина - Латвия / ФХУ

Сборная Украины по хоккею провела второй матч отбора на Олимпийские игры-2026.

Команда Дмитрия Христича проиграла Латвии со счетом - 1:5. Единственную шайбу в составе Украины в третьем периоде забросил Даниил Трахт.

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После второго поражения украинская сборная досрочно потеряла шансы на выход на Олимпиаду. Франция и Латвия набрали по 6 очков и в матче между собой определят, кто выйдет на Олимпийские Игры.

Украина – Латвия 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Отметим, что 1 сентября Украина сыграет против Словении в рамках последнего тура отбора.

Напомним, Украина проиграла Франции на старте финального раунда квалификации на Олимпиаду-2026.

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