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"Пообещал сыну": Насибов назвал цель на Олимпиаду-2028

Украинец отметил поддержку семьи на соревнованиях в Париже.
Сегодня, 10:15
Парвиз Насибов / Getty Images
Парвиз Насибов / Getty Images

Серебряный призер Парижа-2024 в греко-римской борьбе Парвиз Насибов сообщил, что выступит на Олимпийских играх-2028.

По словам украинца, он пообещал сыну, что станет чемпионом.

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"Семья? Это большая мотивация. Хотел победить на глазах у сына. Должен вернуться сильнее, ведь на следующей Олимпиаде моему сыну будет четыре года, он будет сознательнее. Поэтому обязательно должен выполнить цель. Мой путь продолжается, и я верю, что все будет хорошо.

После финала пообещал сыну, что в Лос-Анджелесе поднимусь на наивысшую ступень пьедестала. Поэтому у меня нет другого выбора – пообещал сыну, вся Украина будет надеяться на мой результат, и я сам для себя знаю, что нужно победить. Теперь для меня золотая медаль Олимпийских игр – цель сознательного спортсмена. Раньше это была мечта молодого парня, а сегодня – цель взрослого человека", - приводит слова Насибова Kamp-Sport.

Ранее Хижняк сделал первый пост после победы на Олимпиаде-2024.

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